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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رياح وأمطار رغم ارتفاع الحرارة.. طقس مفاجئ خلال الأسبوع الحالي

الطقس
الطقس
قسم الخدمات

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على كافة انحاء الجمهورية بدءاً من اليوم السبت 31 أكتوبر وحتى الأربعاء 4 نوفمبر 2026. 

ويأتي هذا التقرير ليقدم قراءة شاملة لحالة الخريف المستقرة نسبياً مع وجود بعض الظواهر الجوية المتوقعة التي تتطلب توخي الحذر من المواطنين وسائقي المركبات.  

الطقس

​حالة الطقس العامة نهاراً وليلاً

ويسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون الطقس حاراً على مناطق جنوب الصعيد. 

أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، فتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء، مما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة للأجواء الليلية المائلة للبرودة.  

حالة الطقس اليوم

​الشبورة المائية وأماكن سقوط الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً. 

وتؤثر هذه الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر. 

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

وعلى الصعيد الآخر، تظهر فرص لسقوط أمطار خفيفة تبدأ من السبت 31 أكتوبر وحتى الإثنين 2 نوفمبر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. 

كما تشهد البلاد نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بدءاً من الأحد 1 نوفمبر وحتى الأربعاء 4 نوفمبر.  

​درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة

حالة الطقس اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في مصر

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 27 و29 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 18 و21 درجة.  

​السواحل الشمالية: تسجل العظمى ما بين 25 و28 درجة، وتتراوح الصغرى بين 18 و20 درجة. 

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية في هذه المناطق

​شمال الصعيد: تبلغ العظمى بين 28 و32 درجة، بينما تتراوح الصغرى بين 14 و17 درجة.  

​جنوب الصعيد: تسجل أعلى معدلات حرارة، حيث تتراوح العظمى بين 31 و36 درجة، وتستقر الصغرى بين 17 و21 درجة.  

الطقس غدا

​وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات قابلة للتغير نظراً للتقلبات السريعة التي تصاحب فصل الخريف، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها لضمان السلامة العامة.

الطقس حالة الجو حالة الطقس درجات الحرارة الشبورة سقوط أمطار الأرصاد الجوية

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