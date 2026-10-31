رياح وأمطار رغم ارتفاع الحرارة.. طقس مفاجئ خلال الأسبوع الحالي

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على كافة انحاء الجمهورية بدءاً من اليوم السبت 31 أكتوبر وحتى الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا التقرير ليقدم قراءة شاملة لحالة الخريف المستقرة نسبياً مع وجود بعض الظواهر الجوية المتوقعة التي تتطلب توخي الحذر من المواطنين وسائقي المركبات.

​حالة الطقس العامة نهاراً وليلاً

ويسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون الطقس حاراً على مناطق جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، فتسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء، مما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة للأجواء الليلية المائلة للبرودة.

​الشبورة المائية وأماكن سقوط الأمطار

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية كثيفة أحياناً خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً.

وتؤثر هذه الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر.

وعلى الصعيد الآخر، تظهر فرص لسقوط أمطار خفيفة تبدأ من السبت 31 أكتوبر وحتى الإثنين 2 نوفمبر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تشهد البلاد نشاطاً للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بدءاً من الأحد 1 نوفمبر وحتى الأربعاء 4 نوفمبر.

​درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 27 و29 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 18 و21 درجة.

​السواحل الشمالية: تسجل العظمى ما بين 25 و28 درجة، وتتراوح الصغرى بين 18 و20 درجة.

​شمال الصعيد: تبلغ العظمى بين 28 و32 درجة، بينما تتراوح الصغرى بين 14 و17 درجة.

​جنوب الصعيد: تسجل أعلى معدلات حرارة، حيث تتراوح العظمى بين 31 و36 درجة، وتستقر الصغرى بين 17 و21 درجة.

​وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات قابلة للتغير نظراً للتقلبات السريعة التي تصاحب فصل الخريف، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها لضمان السلامة العامة.