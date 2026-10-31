السلطات السعودية تطلق الإنذار المبكر بمنطقة نجران للتحذير من خطر

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم، إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة نجران للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى اتباع إرشادات السلامة والتعليمات الرسمية، والالتزام بالهدوء.

كما نصح بالتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم الخروج من المنزل أو المبنى، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج.

كما طالب بعدم الوقوف في الشرفات أو على الأسطح.

كما دعا إلى الاتصال برقم الطوارئ (998) عند ملاحظة أي خطر، واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.