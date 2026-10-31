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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أمريكا عوضت ما أنفقتاه في حرب إيران بأكثر من 10 أضعاف

ترامب
ترامب
أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة عوضت ما أنفقته في حرب إيران بأكثر من 10 أضعاف من خلال عائدات نفط فنزويلا.

وقال ترامب، رداً على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض الليلة الماضية، إن الحرب على إيران التي أتمت شهرها السابع "ليست حرباً تقليدية"، مؤكداً أن تكاليفها تمت تغطيتها ومضاعفتها عبر الموارد والمكاسب المرتبطة بفنزويلا، بحسب ما نقلته قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة جردت إيران من القدرة على تشكيل تهديد نووي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحادثات مع إيران مستمرة، وأن طهران ترغب في استمرار الحوار والمفاوضات.

وأكد ترامب من جديد أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لإنها هذا النزاع.

في سياق آخر، صرح الرئيس الأمريكي بأنه يعمل على حل ملف الأمريكيين المحتجزين في روسيا، كما قال إنه لا يعتزم رفع العقوبات عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لينفي بذلك ما تداولته تقارير صحفية أمريكية مؤخراً.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ن الولايات المتحدة

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