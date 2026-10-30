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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بدون طوابير.. خطوات الاستعلام عن مخالفات سرقة التيار الكهربائي وسداد الغرامات أونلاين

سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي
خالد يوسف

في إطار جهود الدولة المستمرة للتحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر حلولاً ذكية تضع حداً للطرق التقليدية، فلم يعد المواطن بحاجة إلى تكبد عناء الانتظار في المصالح الحكومية للتعامل مع محاضر سرقة التيار أو سداد الغرامات؛ فقد بات بإمكان الجميع الآن الاستعلام الفوري، دفع المستحقات، أو تقديم التظلمات إلكترونياً وبكل سهولة، حيث لا تستهدف هذه النقلة النوعية فقط حماية المال العام وضبط قطاع الطاقة، بل تسعى لتوفير الوقت والجهد وتعزيز الشفافية الإدارية.

طريقة الاستعلام عن مخالفات الاستيلاء على الكهرباء

يمكن تقديم طلب للحصول على خدمة الاستعلام عن محاضر استيلاء على التيار الكهربائي، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

-التسجيل وإنشاء Account من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة للكهرباء، أو من خلال تطبيقها الإلكتروني.

مخالفات الاستيلاء على الكهرباء

-تسجيل الحساب بالرقم القومي المراد الاستعلام عنه.

-ادخل الرقم القومي.

-اختيار الخدمة المطلوبة «سداد المحضر - تظلم وإرفاق المستندات»

- سداد المحضر عبر «فوري أو Visa».

التظلم وإرفاق المستندات

-تحميل نموذج التظلم وملء البيانات ورفعه مرة أخرى.

- رفع المستندات المطلوبة «صورة بطاقة الرقم القومي - صورة طلب الحضور - أي مستندات أخرى».

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026

أما عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026، فجاءت على النحو الآتي:

الطريقة الأولى: موقع وزارة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026 أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

-الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

- الضغط على قسم الخدمات.

- ثم اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

- وبعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- راجع البيانات جيدا واضغط على زر الاستعلام.

الطريقة الثانية: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

وفي السياق يمكن أيضا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026 من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وذلك من خلال اتباع ما يلي:

-الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- اختر أيقونة استعلم عن الفواتير.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول.

- أدخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- أخيرا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

كما وفرت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية العديد من وسائل السداد الإلكتروني، وتشمل ما يلي:

- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.

- تطبيقات الدفع الإلكتروني.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

- ماكينات الدفع المنتشرة بالمحال التجارية.

- فروع شركات التحصيل الإلكتروني.

- مكاتب البريد المصري.

- منافذ السداد التابعة للبنوك المختلفة.

بدون طوابير الاستعلام عن مخالفات سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي سداد الغرامات أونلاين تحديث الخدمات الحكومية

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