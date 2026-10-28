الكهرباء: تطبيق تخفيض 30% على استهلاك العدادات الكودية أول نوفمبر

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تخفيض بنسبة 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية التي تم تركيبها قبل 2024، اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، وذلك في إطار التيسيرات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح أصحاب هذه العدادات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وقال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريح خاص لصدي البلد إن تطبيق التخفيض سيبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر، وفقًا للضوابط المنظمة للمحاسبة.

وتابع عبد الغني أن التخفيض يستهدف العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل 2024، وكانت تخضع لنظام شرائح الاستهلاك قبل تحويلها إلى نظام الشريحة الموحدة، مشيرًا إلى أن سعر محاسبة الكيلووات ساعة سينخفض من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، بعد تطبيق نسبة الخصم المقررة البالغة 30%.

العدادات الكودية المستفيدة من التخفيض

لا يعني قرار تخفيض محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% أن جميع أصحاب العدادات الكودية سيستفيدون منه تلقائيًا، إذ يرتبط التخفيض بالفئة المستهدفة التي حددتها التيسيرات، وتاريخ تركيب العداد، ومدى انطباق شروط الاستفادة عليه.

وتشمل الفئة المستهدفة العدادات التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، وكانت تتم محاسبتها بنظام شرائح الاستهلاك قبل انتقالها إلى نظام الشريحة الموحدة.

ويأتي التخفيض ضمن التيسيرات المعلنة لأصحاب هذه العدادات، بالتزامن مع منحهم مهلة 6 أشهر لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع القانونية للوحدات والعقارات المخالفة، وفقًا لشروط الاستحقاق والضوابط التنفيذية.

قصة العدادات الكودية

لجأت وزارة الكهرباء إلى تركيب العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي إلى الوحدات والعقارات المخالفة، بدلًا من استمرار حصولها على الكهرباء بنظام الممارسة، الذي يعتمد على تقدير قيمة الاستهلاك.

وتعمل العدادات الكودية بنظام الدفع المسبق، حيث يشحن المشترك رصيدًا بالكارت، ويُخصم منه مقابل استهلاك الكهرباء الفعلي، إلا أن تركيب العداد لا يعني في حد ذاته تقنين الوضع القانوني للعقار أو الوحدة المخالفة.

وفي المراحل الأولى، كانت العدادات الكودية تخضع لنظام شرائح الاستهلاك، قبل أن تتغير قواعد المحاسبة على هذه العدادات بموجب القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024.

أغسطس 2024.. التحول إلى الشريحة الموحدة

شهد أغسطس 2024 تغييرًا مهمًا في طريقة محاسبة العدادات الكودية، مع تطبيق نظام السعر الموحد على العدادات الجديدة التي يتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، بدلًا من نظام الشرائح التصاعدية.

وبدءًا من 27 أغسطس 2024، حُدد سعر المحاسبة لهذه العدادات عند 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة من أول كيلو وات. ، بينما استمرت العدادات الأقدم في الخضوع لنظام الشرائح.

ومع التطورات التي شهدتها منظومة العدادات الكودية خلال عام 2026، اتجهت المحاسبة إلى سعر موحد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة،لجميع العدادات الكودية وهو السعر الذي يستهدف التخفيض الجديد خفضه إلى نحو 1.92 جنيه للكيلووات ساعة .لمدة 6 اشهر للعدادات التي تم تركيبها قبل 2024