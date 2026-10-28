قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمل: مد مهلة تسوية أوضاع الإقامة للعمالة المصرية بلبنان حتى 29 يناير
الرئيس السيسي في موسكو.. قمة روسيا وأفريقيا على طاولة المصالح الاستراتيجية
معسكر نتنياهو يتقدم على تحالف آيزنكوت في الانتخابات الإسرائيلية بـ 53 مقعدا مقابل 48
وسط تقدم لنتنياهو.. زعيم اليسار الإسرائيلي: يجب العمل مع الأحزاب العربية
«سكن لكل المصريين 9».. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد
وزيرا خارجية مصر وتركيا يتفقان على مواصلة جهود تجنيب المنطقة المزيد من الأزمات
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
مواجهات عربية قوية للزمالك وبيراميدز.. قرعة دوري أبطال أفريقيا بالكامل
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام
وزير المالية: أولويات لبرنامج التحول الاقتصادي يستند على دعم التصدير والقطاعات الانتاجية
الزمالك بالمجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا مع يانج أفريكانز والأفريقي
مجلس جامعة الأزهر يشيد بمنتدى مصر.. ويثمن مبادرة الإمام الطيب بتشكيل لجنة وساطة لإنهاء الحروب في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء: تطبيق تخفيض 30% على استهلاك العدادات الكودية أول نوفمبر

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تخفيض بنسبة 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية التي تم تركيبها قبل 2024،  اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، وذلك في إطار التيسيرات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح أصحاب هذه العدادات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وقال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريح خاص لصدي البلد  إن تطبيق التخفيض سيبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر، وفقًا للضوابط المنظمة للمحاسبة.

 وتابع عبد الغني   أن التخفيض يستهدف العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل  2024، وكانت تخضع لنظام شرائح الاستهلاك قبل تحويلها إلى نظام الشريحة الموحدة، مشيرًا إلى أن سعر محاسبة الكيلووات ساعة سينخفض من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، بعد تطبيق نسبة الخصم المقررة البالغة 30%.

 العدادات الكودية المستفيدة من التخفيض

لا يعني قرار تخفيض محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% أن جميع أصحاب العدادات الكودية سيستفيدون منه تلقائيًا، إذ يرتبط التخفيض بالفئة المستهدفة التي حددتها التيسيرات، وتاريخ تركيب العداد، ومدى انطباق شروط الاستفادة عليه.

وتشمل الفئة المستهدفة العدادات التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، وكانت تتم محاسبتها بنظام شرائح الاستهلاك قبل انتقالها إلى نظام الشريحة الموحدة.

ويأتي التخفيض ضمن التيسيرات المعلنة لأصحاب هذه العدادات، بالتزامن مع منحهم مهلة 6 أشهر لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع القانونية للوحدات والعقارات المخالفة، وفقًا لشروط الاستحقاق والضوابط التنفيذية.

 قصة العدادات الكودية 

لجأت وزارة الكهرباء إلى تركيب العدادات الكودية لتوصيل التيار الكهربائي إلى الوحدات والعقارات المخالفة، بدلًا من استمرار حصولها على الكهرباء بنظام الممارسة، الذي يعتمد على تقدير قيمة الاستهلاك.

وتعمل العدادات الكودية بنظام الدفع المسبق، حيث يشحن المشترك رصيدًا بالكارت، ويُخصم منه مقابل استهلاك الكهرباء الفعلي، إلا أن تركيب العداد لا يعني في حد ذاته تقنين الوضع القانوني للعقار أو الوحدة المخالفة.

وفي المراحل الأولى، كانت العدادات الكودية تخضع لنظام شرائح الاستهلاك، قبل أن تتغير قواعد المحاسبة على هذه العدادات بموجب القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024.

 أغسطس 2024..  التحول إلى الشريحة الموحدة

شهد أغسطس 2024 تغييرًا مهمًا في طريقة محاسبة العدادات الكودية، مع تطبيق نظام السعر الموحد على العدادات الجديدة التي يتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة، بدلًا من نظام الشرائح التصاعدية.

وبدءًا من 27 أغسطس 2024، حُدد سعر المحاسبة لهذه العدادات عند 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة من أول كيلو وات. ، بينما استمرت العدادات الأقدم في الخضوع لنظام الشرائح.

ومع التطورات التي شهدتها منظومة العدادات الكودية خلال عام 2026، اتجهت المحاسبة إلى سعر موحد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة،لجميع العدادات الكودية  وهو السعر الذي يستهدف التخفيض الجديد خفضه إلى نحو 1.92 جنيه للكيلووات ساعة .لمدة 6 اشهر للعدادات التي تم تركيبها قبل 2024

وزارة الكهرباء العدادات الكودية استهلاك الكهرباء عدادات الكهرباء الكودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن والبيض

رغم ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

سموتريتش يرفض احتفالات المعارضة.. ويتعهّد بزيادة المستوطنات اليهودية في غزة

دونالد ترامب

وول ستريت: أمريكا تبلغ دول الخليج عزمها شن هجوم سريع ومُكثف ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار العملات العربية اليوم .. كم يُسجّل الريال السعودي والدرهم الإماراتي؟

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ترشيحاتنا

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

بالصور

زاهي حواس يدعو إيطاليا لرد مسلة تحتمس الثالث إلى مصر .. صور

زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

ماذا يحدث لو تركتِ الملابس المبللة داخل الغسالة لساعات؟

ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها
ماذا يحدث الغسالة عند ترك الغسيل مبلول فيها

وزير الري: استثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية

وزير الري
وزير الري
وزير الري

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد