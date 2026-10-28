لانس الفرنسي يمنع جماهيره من حضور مباراة ليل

أعلن نادي "آر سي لانس" الفرنسي، يوم الأربعاء، عن منع جماهيره من السفر إلى مدينة ليل لحضور المباراة المقررة يوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الفرنسي (ليج1).

ويأتي هذا القرار كعقوبة على قيام المشجعين بإشعال وإلقاء ألعاب نارية خلال مباراة الفريق أمام "كلوب بروج" في دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي في بيان له: "عقب الأحداث التي وقعت في بروج خلال الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أبلغ نادي آر سي لانس جميع روابط المشجعين يوم الاثنين بقراره عدم فتح القسم المخصص للجمهور الزائر في ملعب ليل".

وأضاف النادي أن التصرفات التي ارتكبت تضمنت استخدام "ألعاب نارية خطيرة وعدائية"، مؤكداً أنه "تم تجاوز الخطوط الحمراء".

غياب الجماهير عن مواجهة ليفربول

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد أصدرت قراراً، يوم الثلاثاء، يمنع نادي "آر سي لانس" من بيع تذاكر لمشجعيه في المباراتين القادمتين للفريق في دوري أبطال أوروبا، ضد كل من لايبزيغ وليفربول.

كما فرضت السلطات الفرنسية حظراً على جماهير "آر سي لانس" يمنعهم من السفر إلى ليل لحضور "ديربي الشمال".