سبورتينج لشبونة يهزم لانس بثنائية في دوري أبطال أوروبا بمشاركة سعود عبد الحميد

حقق سبورتينج لشبونة البرتغالي فوزًا مهمًا على حساب مضيفه لانس الفرنسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، على ملعب بولار دولولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح لويس سواريز التسجيل لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 22، بعدما نجح في منح فريقه التقدم خلال الشوط الأول، قبل أن يعزز عيسى دومبيا النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليؤكد تفوق سبورتينغ لشبونة ويحسم المواجهة لصالحه.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي السعودي سعود عبد الحميد أساسيًا في صفوف لانس، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار، نجح سبورتينغ لشبونة في حصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة الأوروبية، بينما تلقى لانس خسارة على ملعبه، بعدما فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.