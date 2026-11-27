كشفت صحيفة يديعوت احرونوت إسرائيلية عن ملامح التغييرات الوزارية المتوقعة في إسرائيل، حال نجاح المفاوضات الجارية في تشكيل حكومة جديدة بقيادة غادي آيزنكوت، في إطار تحالف يضم أحزاب ما يُعرف بكتلة التغيير، إلى جانب حزب «يهدوت هتوراة»، وبدعم من حزب «رعام».

وحسب التقرير، تتضمن التفاهمات الائتلافية توزيع عدد من الحقائب الوزارية على قيادات سياسية سبق أن خاضت مواجهات وخلافات مع الوزراء الحاليين، بما يعكس توجهاً نحو تغيير السياسات الحكومية في عدد من الملفات الداخلية والخارجية.

آيزنكوت رئيساً للوزراء بدلاً من نتنياهو

يتصدر غادي آيزنكوت قائمة التغييرات المرتقبة، إذ يُطرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة خلفاً لبنيامين نتنياهو، بعدما أعلن عزمه تشكيل حكومة خلال ثمانية أيام، مؤكداً استمرار انفتاحه على إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، دون التخلي عن مبادئه السياسية.

ليبرمان وزيراً للدفاع بدلاً من كاتس

وفي وزارة الدفاع، تشير التفاهمات مع حزب «إسرائيل بيتنا» إلى عودة رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان إلى المنصب، خلفاً لوزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس.

كان ليبرمان قد شغل المنصب لمدة عامين بدءاً من عام 2016 خلال حكومة نتنياهو، وشهدت الفترة الأخيرة تبادلاً للانتقادات بينه وبين كاتس، إذ اتهم ليبرمان نتنياهو وكاتس بالتشبث بالسلطة، بينما وصفه كاتس بأنه فقد صلته بالواقع.

يائير جولان بديلاً لبن غفير في الأمن الداخلي

ومن أبرز التغييرات المتوقعة تولي رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان حقيبة الأمن الداخلي، بدلاً من إيتامار بن غفير، مع احتمالية إعادة تسمية الوزارة إلى «الأمن الداخلي» بدلاً من «الأمن القومي»، وهو الاسم الذي أطلقه بن غفير عليها.

تأتي هذه الخطوة في ظل خلافات سياسية حادة بين الطرفين، إذ تعهد غولان بمواجهة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم العرب واليهود.

فورر خلفاً لليفين في ملف القضاء

وفي ملف القضاء والتشريعات، يُطرح اسم أوديد فورر، القيادي في حزب «إسرائيل بيتنا»، لتولي الحقيبة المرتبطة بوزارة العدل بدلاً من ياريف ليفين، الذي ارتبط اسمه بخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل.

إفرات ريتان بديلة لشلومو كراعي في الاتصالات

وفي وزارة الاتصالات، من المتوقع أن تتولى إفرات ريتان من حزب الديمقراطيين المسؤولية بدلاً من شلومو كراعي، الذي قاد مشروع قانون الاتصالات، والذي أشار التقرير إلى إسقاطه في القراءة التمهيدية بالكنيست.

نعمة لازيمي للعمل والرفاه الاجتماعي

وتتضمن التغييرات المحتملة تولي نعمة لازيمي حقيبة العمل والرفاه الاجتماعي، بدلاً من ياريف ليفين وحاييم كاتس، في ظل خلافات سابقة بين لازيمي والوزيرين داخل الكنيست.

جلعاد كاريف للثقافة والرياضة

وفي قطاع الثقافة والرياضة، يُطرح اسم جلعاد كاريف لتولي الوزارة خلفاً لميكي زوهار، على أن تشمل مسؤولياته أيضاً إدارة جديدة معنية بالديمقراطية، وفقاً للتفاهمات الواردة في الاتفاق الائتلافي.

يوليا مالينوفسكي للهجرة والاستيعاب

أما وزارة الهجرة والاستيعاب، فمن المتوقع أن تتولاها يوليا مالينوفسكي، القيادية في حزب «إسرائيل بيتنا»، بدلاً من أوفير سوفر، ممثل حزب الصهيونية الدينية.

بنيت للمالية ولبيد للخارجية

وفيما يتعلق بوزارتي المالية والخارجية، يبرز اسم نفتالي بينيت لتولي وزارة المالية بدلاً من بتسلئيل سموتريتش، بينما يُطرح يائير لابيد للعودة إلى وزارة الخارجية خلفاً لجدعون ساعر.

ويشير التقرير إلى أن بينيت لا يزال يفضل تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون آيزنكوت في مقدمتها وفق صيغة التناوب، لكنه أبدى استعداده للبحث عن بديل إذا تعذر ذلك.

هيلي تروبر للتعليم

في وزارة التعليم، يبرز اسم هيلي تروبر لخلافة يوآف كيش، رغم أن التوزيع النهائي للحقائب الوزارية لم يُحسم بعد.

وتظل هذه التغييرات رهناً بنجاح المفاوضات وتشكيل حكومة جديدة، إذ تمثل القائمة تصورات أولية لتوزيع الحقائب وفق الاتفاقات والتفاهمات الائتلافية، وليست تعيينات رسمية أو نهائية.