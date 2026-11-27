كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي الدعم المقدم لأسر ضحايا ومصابي حادث الوراق وصل إلى 400 مليون جنيه على الأقل، بعدما بلغ نحو 360 مليون جنيه في منتصف النهار، مشيرة إلى أن المساهمات جاءت من مواطنين ورجال أعمال وسيدات أعمال وشركات عربية وأجنبية، وتراوحت بين 5 جنيهات و20 مليون جنيه، مؤكدة أن الأولوية هي وصول الدعم إلى الأسر المستحقة بأسرع وقت.

إزالة العقبات

وأضافت مرسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أنها تريد توجيه الشكر لكل من ساهم في دعم أسر الضحايا، بداية من المواطن الذي تبرع بخمسة جنيهات، وصولًا إلى رجال الأعمال وسيدات الأعمال والشركات التي قدمت مساهمات وصلت إلى 20 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المساهمات لم تقتصر على الأفراد داخل مصر، بل شملت شركات عربية وأجنبية، إلى جانب مواطنين من الدول العربية، موضحة أن الشركات الأجنبية رأت وجود مصداقية وتحرك جاد، ولذلك قدمت تبرعاتها للمساهمة في دعم الأسر المتضررة.

وأكدت أن سرعة زيادة المساهمات تمثل علامة على ثقة المتبرعين في الجهات التي تتولى جمع الدعم وتوجيهه، متسائلة عن السبب الذي يدفع رجال الأعمال والشركات والأفراد إلى تقديم أموالهم إذا لم تكن لديهم ثقة في هذا التحرك.

وردت وزيرة التضامن على التشكيك في طريقة توزيع المساهمات، موضحة أن المتبرعين لم يكونوا ليقدموا هذه الأموال لولا ثقتهم في الجهة التي تتولى إدارتها، مشددة على أن الأهم بالنسبة إليها هو وصول الدعم الذي قدمه المصريون إلى الأسر بأسرع وقت ممكن.

وأضافت أن هناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع العقبات التي قد تعترض طريق وصول الدعم إلى الأسر، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات حتى لا تتأخر المساعدات عن أصحابها.

وأوضحت أن إجمالي الدعم بلغ 360 مليون جنيه في منتصف النهار، ثم وصل إلى 400 مليون جنيه على الأقل في وقت المداخلة، معربة عن رغبتها في بدء تسليم المساعدات بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمركبات وأسر المتوفين.

وشددت مرسي على أن الوزارة ستتعامل مع كل جنيه وصل إليها بأمانة ومسؤولية، مؤكدة أنها تشهد أمام الله على حرصها على توجيه الأموال إلى مستحقيها، وأنها لا ترى مبررًا للتشكيك بدلًا من تشجيع المواطنين على المساهمة ومساندة الأسر.