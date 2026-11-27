أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، نجاح الجهات المختصة في تحديد هوية 28 جثمانًا من ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وتسليمهم إلى ذويهم بعد صدور تصاريح الدفن، موضحًا أن العمل لا يزال جاريًا لتحديد هوية الجثامين الثلاثة المتبقية، التي لم يتم التعرف على أصحابها حتى الآن.

3 جثامين لا تزال مجهولة

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن عملية تحديد الهوية تبدأ بأخذ عينات من الجثامين الموجودة في أماكن الحفظ، والتي جرى توثيقها بأرقام وأكواد وصور محددة، ثم يتولى المعمل تحليل الحمض النووي (DNA) للتعرف على تسلسله وحفظ البيانات الناتجة عن التحليل.

وأوضح وزير الصحة أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوة، يتم استدعاء الأسر التي تبحث عن ذويها، ويتولى خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي بوزارة العدل إجراء المطابقة بين العينات المأخوذة من الجثامين والعينات التي تُجمع من أقارب الضحايا من الدرجة الأولى، مثل الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت.

وأشار إلى أن الخبراء يقارنون الحمض النووي المستخلص من عينات الأقارب بنظيره المستخلص من الجثامين، وفق الأكواد التعريفية الخاصة بكل جثمان، مؤكدًا أن هذه العملية دقيقة للغاية، وأن أهم ما يميزها أنها لا تقبل الخطأ، لضمان التأكد الكامل من هوية كل ضحية قبل تسليم جثمانه إلى أسرته.

وأكد عبد الغفار أن الدولة تقدر المعاناة النفسية الكبيرة التي تعيشها أسر الضحايا، ورغبتها في معرفة هوية ذويها وتسلم جثامينهم، موضحًا أن هذا الأمر يمثل أولوية إنسانية قصوى، وهو ما جرى العمل على تحقيقه من خلال الإجراءات العلمية والقانونية.

وأضاف أن تسليم الجثمان يتم بعد التأكد من تطابق العينة المأخوذة من أحد الأقارب مع عينة الجثمان، وعند ثبوت التطابق يُسلّم الجثمان إلى أسرته، مع إصدار النيابة العامة تصريح الدفن، مشددًا على أن هذه المهمة شاقة ودقيقة، وتشارك فيها جهات متعددة، على رأسها النيابة العامة والأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي.

ولفت وزير الصحة إلى أن إجراءات تحديد هوية الضحايا في الكوارث والحرائق وحوادث الطائرات تستغرق، حتى لدى أفضل الجهات المتخصصة عالميًا، نحو 48 ساعة، وقد تمتد إلى أسبوع أو أسبوعين، بحسب طبيعة الحادث والصعوبات المرتبطة بتحديد هوية الضحايا.

وأعرب عبد الغفار عن تقديره لما تحقق في حادث الوراق، موضحًا أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية 28 جثمانًا وتسليمها إلى ذويها، مع إصدار تصاريح الدفن الخاصة بها، بينما يستمر العمل على تحديد هوية الجثامين الثلاثة المتبقية التي لا تزال مجهولة حتى الآن.