أشاد أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق الحسين بركات، مؤكدين تحسن مستواه مقارنة بمشاركته السابقة، وتميز تلاوته بجمال الأداء وحسن توظيف المقامات الصوتية في قراءة آيات القرآن الكريم.

وزير الأوقاف يشيد بالحسين بركات وشقيقه التوأم في «دولة التلاوة»

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للمتسابق: «ربنا يفتح عليك، وشيء رائع»، معربًا عن تقديره له ولشقيقه التوأم، ومضيفًا: «أنت وأخوك التوأم محل التقدير، وسعيد بيك».

من جانبه، أشاد الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بأداء الحسين بركات، قائلًا: «أحسنت وبارك الله فيك»، مؤكدًا أن تلاوته جاءت أفضل من المرة السابقة.

بدوره، وصف الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، تلاوة المتسابق بأنها جميلة ومرتكزة، مشيدًا بحسن استخدامه للمقامات الصوتية وتوظيفها بالشكل الصحيح خلال التلاوة.

وفي تعليق طريف، وجّه الشيخ طه النعماني سؤالًا للمتسابق قائلًا: «هو أنت الحسين ولا أخوك التوأم الحسن؟».