أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون امتنان لبنان للدعم الذي قدمته ألمانيا الاتحادية، حكومة وشعبا، في مختلف المجالات، خاصة مساهمتها في القوة البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، التي أدت دورا مهما في تطبيق القرار الدولي 1701.

وقال عون إن لبنان اقترح استمرار «يونيفيل» في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب المقررة العام المقبل، لإتاحة الوقت للتوافق على تشكيل قوات بديلة دولية أو عربية أو أوروبية، بما يحول دون حدوث أي فراغ، على أن يشكل القرار 1701 الإطار القانوني لعمل هذه القوات، مع إمكانية إدخال تعديلات عليه إذا دعت الحاجة.

وأوضح الرئيس اللبناني، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية ينس بلوتنر، بحضور وزير الدفاع الوطني اللبنانى اللواء ميشيل منسى والسفير الألماني توماس تسانايزن والوفد المرافق، أن هناك تطورا إيجابيا يتمثل في وجود إجماع لدى جميع الأطراف على ضرورة تجنب الفراغ، معربا عن أمله في موافقة الدول المعنية على تمديد مهمة «اليونيفيل» خلال فترة الانسحاب، بما يساعد على انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة حاليا.

وشدد عون على حاجة لبنان إلى وجود قوات دولية، خصوصا أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ينص على بسط سلطة الجيش اللبناني في الجنوب، وهو ما يتطلب مؤازرة دولية، لا سيما في المسائل التقنية المتعلقة بتفكيك الألغام والقنابل غير المنفجرة وإزالة الردم، فضلا عن رغبة أبناء الجنوب في استمرار وجود القوات الدولية، لما تمثله من عامل طمأنينة ومردود اقتصادي.

وأكد أهمية الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لأبناء الجنوب، إلى جانب الجانب الأمني، مشيرا إلى أن سكان الجنوب أعربوا عن تمسكهم بالدولة اللبنانية وانتمائهم إلى وطنهم وثقتهم بدولتهم، الأمر الذي يستوجب توفير مقومات العيش والصمود لهم.

واعتبر أن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للبنان لإعادة الإعمار أمر بالغ الأهمية، من خلال تنظيم المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وتمويل إعادة إعمار المناطق التجريبية، بما يبعث رسالة إيجابية قوية إلى أبناء الجنوب. كما شدد على ضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار ووقف أعمال التدمير والقصف وجرف المنازل والمقابر وسائر الأعمال العدائية، مؤكدا أن الاتفاق ملزم للأطراف الموقعة عليه.

من جانبه، نقل الوزير الألماني إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مؤكدا استمرار دعم بلاده للبنان انطلاقا من علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، ومنوها بالدور الذي يضطلع به عون لإرساء دعائم الاستقرار.

وأشار بلوتنر إلى أن ألمانيا ستساهم من خلال بعثة الدعم الأوروبية التي ستشكل المظلة القانونية لاستمرار الشراكة اللبنانية الألمانية ومواصلة دعم البحرية اللبنانية، لافتا إلى أن وفدا أوروبيا سيزور لبنان مطلع الشهر المقبل للبحث مع الدولة اللبنانية في التفاصيل المتعلقة بهذا التعاون.

وأكد الوزير الألماني أن إعادة بناء الجنوب ترتبط بوجود مسار ثابت للاستقرار، معتبرا أن الرئيس عون يمثل عاملا جامعا لجميع الأطياف وشريكا لتحقيق السلام، وأن بلاده تعلق آمالا كبيرة على دوره.