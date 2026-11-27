مع اقتراب عام 2027، تتزايد التساؤلات حول مصير عدد من وحدات الإيجار القديم، في ظل اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

تفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم في 2027

حدد القانون رقم 10 لسنة 2022، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، نطاق تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تستخدمها في غير الأغراض السكنية.ونص القانون على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بانقضاء 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة، وهو ما يعني أن العقود المشمولة بالقانون تصل إلى نهايتها خلال شهر مارس 2027.

ونظم القانون القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه، حيث نص على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية وقت العمل بالقانون، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة، وفقًا للضوابط المحددة في نصوصه.

جاء تطبيق القانون عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية خلال شهر مارس 2022، ليبدأ العمل بالأحكام المنظمة للعلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية في الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.

وبناءً على المدة الزمنية التي حددها القانون، تنتهي فترة السنوات الخمس خلال مارس 2027، لتصبح الوحدات الخاضعة لأحكامه واجبة الإخلاء والتسليم وفقًا للإجراءات والمواعيد القانونية المقررة.

موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم الخاضعة للقانون

ألزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المحددة، والتي تبلغ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون في مارس 2022.

وبالتالي، فإن شهر مارس 2027 يمثل الموعد المرتبط بانتهاء المهلة القانونية المقررة للعقود المشمولة بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، على أن يلتزم المستأجرون من الأشخاص الاعتبارية بتسليم الوحدات المؤجرة إلى أصحابها بعد انقضاء المدة المحددة.

ولم يقتصر القانون على تحديد موعد انتهاء العلاقة الإيجارية، بل وضع أيضًا آلية قانونية للتعامل مع حالات امتناع المستأجر عن الإخلاء، إذ منح المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن إخلاء المكان وتسليمه.