أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تسهيل الإجراءات الخاصة باستلام جثامين ضحايا حادث حريق الوراق، مشيرًا إلى تعاون وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن الجهات المعنية لم تتوقف عن العمل منذ وقوع الحادث، بهدف تسريع الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية الضحايا وتسليم جثامينهم إلى ذويهم.

وأضاف أن النيابة العامة تصدر التصاريح اللازمة بمجرد الانتهاء من التعرف على هوية المتوفين، مع تسريع إجراءات استخراج شهادات الوفاة، بما يتيح للأسر استلام جثامين ذويهم دون تأخير غير ضروري.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الصحة عن تقديره لجهود وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، مؤكدًا أن جميع الجهات تدرك حجم الفاجعة والظروف النفسية والإنسانية الصعبة التي تمر بها أسر الضحايا.

وأشار إلى أن أهالي عدد من الضحايا الذين تم تحديد هويتهم بدأوا بالفعل في استلام جثامين ذويهم، فيما تستمر الإجراءات الخاصة بالحالات المتبقية.