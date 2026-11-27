علقت الفنانة بدرية طلبة على الانتقادات التي يتعرض لها البعض عند تقديم المساعدات أو اتخاذ مواقف إنسانية في أوقات الأزمات، مؤكدة أن هناك من يوجه الانتقادات للآخرين سواء بادروا بفعل الخير أو التزموا الصمت.

بدرية طلبة

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وقت المصايب اللي يعمل موقف كويس يتقال عليه إنه عايز ياخد اللقطة! ولو معملش أي موقف وسكت يتقال معندوش دم ومعندوش ولاء ومش بيحس!! طب إيه؟».

وتأتي رسالة بدرية طلبة بالتزامن مع تداعيات حادث الحريق المروع الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران لعدد من السيارات والدراجات البخارية، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، وسط حالة من الحزن والتعاطف مع أسر الضحايا والمصابين.

وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات النيابة العامة أن قائد السيارة المتسببة في الحادث كان يسير بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، ويتنقل بين الحارات المرورية ويتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بناقلة المواد البترولية.

وأقر المتهم خلال استجوابه بأنه كان في طريقه من المرج إلى الهرم وبرفقته والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة إلى أقصى يمين الطريق.

وأسفر التصادم عن انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها، قبل اندلاع الحريق وامتداد النيران إلى المركبات المحيطة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث كاملة وتحديد المسؤوليات الجنائية، إلى جانب استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.