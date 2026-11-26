أثار حريق الوراق على الطريق الدائري حالة كبيرة من الحزن والهلع خاصة لمن شاهدوا تفاصيل الأحداث أو كانوا متواجدين أثناء الحادث أو أهالى الضحايا.

يعد حريق الوراق من الأحداث الكارثية التى شهدتها مصر فى الأيام الأخيرة ونتج عنها وفاة 31 شخصًا وإصابة العشرات وتفحم 27 مركبة إثر اصطدام وتسرّب وقود من ناقلة مواد بترولية، فيما أمرت النيابة العامة بحبس السائق المتهم (21 عامًا) 4 أيام احتياطيًا وإحالته للطب الشرعي لفحص تعاطي المخدرات.

ووفقا لما ذكره موقع Mayo Clinic اليكم طرق علاج نوبات الهلع التى تعرض لها البعض بعد حادث الوراق .



​تعد نوبات الهلع من المشكلات الشائعة خلال التعرض لحادث الوراق، بأنها موجات مفاجئة من الخوف الشديد تصل لذروتها خلال دقائق معدودة وعلى الرغم من شدة أعراضها الجسدية مثل تسارع ضربات القلب، وضيق التنفس، والرجفة، إلا أنها حالات غير خطيرة بذاتها على الحياة وتزول تلقائياً مع مرور الوقت.



كيفية التهدئة الفورية أثناء النوبة



​عند التعرض لنوبة مفاجئة، يقترح خبراء العناية النفسية الخطوات الآتية لتجاوز الأزمة:



تغيير درجة حرارة الجسم

​وضع كمادة باردة أو غسل الوجه بماء بارد، أو حتى إمساك قطعة ثلج في اليد وهذا التغيير المفاجئ يساعد على تشتيت الجهاز العصبي وإبطاء معدل ضربات القلب المتسارع.



استخدام تقنية التنفس (4-7-8):

​بدلاً من التنفس العشوائي، يتم استنشاق الهواء ببطء من الأنف للعدّ إلى 4.

​حبس النفس للعدّ إلى 7.

​إخراج الزفير ببطء شديد من الفم للعدّ إلى 8.

هذه الطريقة تعيد التوازن لمستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم.



الاعتراف الواعي بالنوبة:



​تكرار عبارات واعية مثل: “هذه نوبة هلع، إنها مزعجة للغاية لكنها مؤقتة وليست خطيرة، وستمر الآن” وهذا التفكير يكسر حلقة الخوف الوهمي بتفاقم الأعراض.



العلاج الشامل وبروتوكولات المدى الطويل



العلاج السلوكي المعرفي - CBT:



يُعد خط الدفاع الأول والأكثر دقة، حيث يعتمد على مواجهة المخاوف والأحاسيس الجسدية تدريجيًا في بيئة آمنة حتى يتعلم الجهاز العصبي أن الأعراض ليست "خطر موت حقيقي"، بل هي مجرد إنذار كاذب.



​التدخل الدوائي:

تحت إشراف طبي متخصص، قد تُستخدم أدوية مثل مضادات الاكتئاب الحديثة مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية - SSRIs لتنظيم كيمياء الدماغ على المدى الطويل وتقليل تكرار النوبات وشدتها.



​تعديلات نمط الحياة اليومية



​الابتعاد التام عن المنبهات القوية مثل الكافيين والتدخين والمشروبات الكحولية، نظراً لقدرتها الفائقة على تحفيز الجهاز العصبي وإثارة نوبات الهلع.



​الانتظام البدني وممارسة التمارين الهوائية المنتظمة التي تفرز هرمونات مهدئة وتقلل من التوتر المزمن.

