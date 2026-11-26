دعا الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع الدول الأفريقية، وذلك في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته لكينيا، المحطة الأخيرة فيما يُرجح أنها آخر جولاته للقارة الأفريقية بصفته رئيسا لألمانيا.

وأشار شتاينماير إلى وجود تباينات كبيرة في مستويات التنمية بين الدول الأفريقية المختلفة، بل وداخل بعض هذه الدول ذاتها.

وقال: "لكنني أؤمن بأن الاستثمار في أفريقيا وفي العلاقات مع دولها أمر يستحق العناء"، بحسب شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

وأوضح شتاينماير أن الأمر لا يقتصر فقط على احتمالية قيام الشركات الألمانية بالاستثمار هناك -وهي الشركات التي تجذبها الأسواق النامية في أفريقيا وتركيبتها السكانية الشابة في الغالب- بل يتجاوز ذلك.

وأضاف: "هذا صحيح، لكن ينبغي ألا نحصر نظرتنا في هذا الجانب فحسب؛ فالعديد من الدول الأفريقية باتت تتمتع اليوم بثقل سياسي وثقة متزايدة بالنفس، وهي تطمح إلى أن يكون لها دور في صياغة مستقبل العالم".

وتابع شتاينماير: "لقد أصبح جليا أن أفريقيا قارة تتطلب الصبر لمن أراد اكتشافها؛ فلا توجد 'أفريقيا' واحدة، بل أفريقيا متعددة ومتنوعة للغاية".

يُذكر أن شتاينماير زار كلا من ساحل العاج وغانا قبل وصوله إلى كينيا.