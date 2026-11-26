ارتفع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء التعاملات المسائية على مستوى محلات الصاغة اليوم الخميس 26-11-2026.

الجنيه الذهب يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب زيادة منذ مطلع الأسبوع الجاري بقيمة وصلت لـ 560 جنيها على الأقل.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

جاء آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب 45.16 ألف جنيه للشراء و 44.76 ألف جنيه للبيع.

تحركات الذهب

على مدار التعاملات جدد الذهب صعوده بمعدلات طفيفة خلال الأسبوع الجاري لم تجاوز 70 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وصل متوسط سعر الجرام الأكثر انتشارًا 5645 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6451 جنيها للشراء و6394 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5913 جنيها للشراء و 5861 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5645 جنيها للشراء و 5595 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4838 جنيها للشراء و 4995 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3763 جنيها للشراء و 3730 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 45.16 ألف جنيه للشراء و 44.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 3568 دولارا للشراء و 3567 دولارا للبيع.