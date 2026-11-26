قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن ما قدمته وزارة الصحة وأجهزتها المختلفة في التعامل مع حادث الوراق بدأ منذ الدقيقة الأولى، واستمر حتى وقت حديثه، مؤكدًا أن جميع الفرق الطبية والعاملين على الأرض بذلوا أقصى ما لديهم في التعامل مع تداعيات الحادث الأليم، الذي تقدم بالعزاء فيه إلى الشعب المصري وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدمة برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ التدريب والتأهيل اللذين عملت الوزارة على توفيرهما على مدار سنوات طويلة، من خلال التعامل مع أزمات متكررة، أسهما في اكتساب القدرة على التحرك السريع، وتقليل الوقت اللازم للتعامل مع الأزمة، بما يضمن وجود المسؤولين والفرق المعنية في موقع الحدث منذ اللحظات الأولى.

وأوضح أن الوزارة أصدرت نحو 8 بيانات إعلامية منذ وقوع الحادث، حتى لا تترك المجال لأي جهة معادية أو أي طرف آخر للتنبؤ بما يحدث أو نشر أخبار كاذبة، مؤكدًا أن الوزارة كانت في قلب الحدث خلال أول 10 دقائق بعد الحادث، سواء من الناحية الطبية أو الإعلامية، بهدف أن تكون حاضرة داخل المجتمع وتطمئن المواطنين على حقيقة ما يجري.

وشدد على أن التعامل مع الحادث كان واجبًا على الوزارة والعاملين بها، وأن ما قدموه ليس عملًا إضافيًا أو أمرًا يتجاوز مسؤولياتهم، بل هو واجبهم الذي يؤدونه، مشيرًا إلى أن سنوات التدريب والتأهيل والتعامل مع الأزمات المتكررة هي التي ساعدت على سرعة الاستجابة والتعامل مع الموقف.

وأكد أن الحادث كارثة مأساوية بكل المقاييس، وأن الوزارة كانت تتمنى أن يكون عدد الوفيات أقل بكثير، إلا أن شدة الحادث أدت إلى تفحم الجثامين، فضلًا عن وقوع إصابات بالغة وحالات حروق مؤلمة، موضحًا أن العاملين في موقع الحادث بذلوا أقصى جهودهم لتخفيف آلام المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.