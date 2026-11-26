أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، تحرك فرق الإغاثة التابعة للوزارة والهلال الأحمر المصري إلى المستشفيات فور تلقي غرفة السيطرة إخطارًا بوقوع حادث الوراق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصابين وأسر الضحايا.

تقديم الدعم النفسي للمصابين

وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فرق التدخل تركز على تقديم الدعم النفسي للمصابين، ومساعدتهم على تخطي الآثار النفسية وحالة الخوف التي خلفها الحادث، إلى جانب تقديم المساندة اللازمة لأسر المتوفين ومساندتهم في مواجهة تداعيات الفاجعة.

وأشار إلى أنه تفقد عددًا من المستشفيات أمس برفقة فرق الإغاثة، كما شارك وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، في جولتها بالمستشفيات برفقة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم.

تحرك مؤسسات المجتمع المدني

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر المصري باشرت مهامها داخل المستشفيات، بالتوازي مع تحرك مؤسسات المجتمع المدني التي استقبلت أسر الضحايا وذوي المصابين، ووفرت لهم المساعدات اللوجستية، بما يشمل الوجبات والمشروبات، لتخفيف الأعباء التي يواجهونها خلال هذه الظروف الصعبة.