تلقى أحمد صفوت، نجم الزمالك ومنتخب مصر تحت 17 عامًا، إشادة جديدة من الكشاف العالمي صامويل فاليراني، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفراعنة خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في قطر.

ونجح أحمد صفوت في لفت الأنظار خلال دور المجموعات، بعدما ساهم في تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32، عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

وقدم لاعب الزمالك مستويات لافتة خلال المباريات الثلاث أمام اليونان وقطر وبنما، حيث سجل هدفًا وصنع 3 أهداف، كما حصد جائزة رجل المباراة خلال مواجهة قطر في الجولة الثانية.

كشاف عالمي يشيد بتألق أحمد صفوت أمام بنما

وأشاد صامويل فاليراني بالمستوى الذي ظهر به أحمد صفوت خلال مواجهة منتخب مصر أمام بنما، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مؤكدًا أن اللاعب يواصل تقديم عروض مميزة في البطولة.

وقال فاليراني: «أداء متميز آخر من أحمد صفوت».

وأضاف: «يواصل النجم المصري تألقه ليثبت أنه أحد أبرز اكتشافات هذه النسخة من كأس العالم، وحققت مصر الفوز على بنما برباعية مقابل هدف، وقدم الفريق عرضًا رائعًا للغاية، يا لها من بطولة يقدمها صفوت».

وتابع: «منتخب مصر يعد أحد مفاجآت البطولة، ونجم المباراة ضد بنما هو أحمد صفوت».

إشادة سابقة بقدرات لاعب الزمالك أمام قطر

ولم تكن إشادة فاليراني بأحمد صفوت وليدة مواجهة بنما، إذ سبق أن أثنى على إمكاناته بعد ظهوره أمام منتخب قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات، مشيرًا إلى قدراته الفنية ودوره في صناعة اللعب.

وقال الكشاف العالمي: «اللاعب المصري هو الأبرز في المواجهة ضد قطر، يا لها من إمكانيات يمتلكها هذا اللاعب، هو لاعب وسط هجومي وصانع ألعاب يتمتع بمهارة عالية وموهبة كبيرة وقدرة فائقة على التحرك واللعب بين الخطوط، إنه لاعب من طراز رفيع حقًا، اسم يستحق المتابعة عن قرب».

واختتم حديثه عن اللاعب قائلًا: «لقد قدم أحمد صفوت عرضًا رائعًا ضد قطر، موهبة عالية جدًا في الثلث الهجومي».