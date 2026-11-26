وافق المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على سفر أسامة جلال مدافع الفريق إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل بدء المرحلة الجديدة من برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تعرض لها خلال شهر سبتمبر الماضي.

بيراميدز يوافق على سفر أسامة جلال إلى إسبانيا

وكان أسامة جلال تعرض لكسر في عظمتي الساق خلال تدريب الفريق في شهر سبتمبر الماضي، وخضع لجراحة ويؤدي مؤخرا تدريبات تقويات وبعض تدريبات الجيم وكذلك تدريبات مائية، على أن يعود للنزول إلى الملعب بعد إجراء الأشعة والتأكد من التئام الكسر بشكل كامل.

كما أجرى أسامة جلال عملية جديدة مؤخرا لإزالة مسمارين من أصل 6 مسامير تم تركيبها في ساق اللاعب المكسورة وقت الجراحة الأولى مع الطبيب المعالج.

وقررت إدارة بيراميدز أن يسافر أسامة جلال لاستكمال برنامجه في أفضل مراكز التأهيل بالعالم في مدينة مدريد الإسبانية وهو المركز الذي يشهد تأهيل عدد من لاعبي الدوري الإسباني، لتوفير أفضل شيء من أجل عودة اللاعب في أقرب وقت ممكن للملاعب.

ومن المقرر أن يمتد برنامج تأهيل أسامة جلال في مدريد لمدة شهر كامل، حيث ستكون هناك متابعة مستمرة وبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي لنادي بيراميدز ومتابعة دقيقة أسبوعية لما وصل إليه اللاعب في برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى القاهرة وإجراء أشعة جديدة، قبل النزول إلى الملعب.