كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن عدم استمرار وسيم حمدي، المعد البدني الذي أُعلن عن تواجده ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة سامي قمصان، خلال الفترة المقبلة.

خاص.. عنصر جديد يعتذر عن الإنضمام لجهاز سامي قمصان في الأهلي

وأوضح المصدر أن وسيم حمدي لن يستمر في الجهاز الفني، على غرار ما حدث مع الثنائي حمادة السيد وهادي محمد، في إطار التغييرات التي تشهدها منظومة الجهاز الفني للفريق خلال المرحلة الحالية.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تعمل حاليًا على استكمال تشكيل الجهاز الفني لسامي قمصان، من خلال البحث عن مدرب مساعد ومحلل أداء ومعد بدني جديد، بالإضافة إلى التعاقد مع مدرب حراس مرمى.

وأشار إلى أن ملف مدرب الحراس يشهد تحركات خلال الفترة الحالية، في ظل عدم وجود قناعة كافية داخل النادي الأهلي باستمرار أحمد فوزي في هذا المنصب، وهو ما دفع الإدارة لدراسة عدد من الأسماء المرشحة لتولي المهمة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم التشكيل النهائي للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير الاستقرار الفني والإداري للفريق.