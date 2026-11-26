اعلن البنك المركزي المصري عن وصول عدد طلبات شراء أذون الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة لصالح وزارة المالية؛ إلى 2078 طلباً قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين.

وفقا لما كشفته بيانات البنك المركزي المصري فقد بلغت قيمة مشتريات أذون الخزانة المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية 176.6 مليار جنيه بما يساوي 3.23 مليار دولار من اصل 95 مليار جنيه كانت مستهدفة.

تفاصيل الطلبات

ومثل حجم طلبات الشراء المقدمة نسبة 185.9% من الطرح المستهدف وبمعدل نمو يقدر بـ 85.9%

وسجل حجم الطلبات المقدمة في أجل 364 يوما 1012 طلبًأ قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين بقيمة تبلغ 110.3 مليار جنيه بما يعادل 2.017 مليار دولار من أصل 70 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وصل متوسط سعر الفائدة المقدم في الأجل 26.855% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24%.

بينما وصل حجم الطلبات المقبولة في اجل 182 يوما 1066 طلبُا بقيمة 69.4 مليار جنيه بما يساوي 1.3 مليار دولار من أصل 25 مليار جنيه.

وسجل سعر العائد المقدم 26.344% وأقل سعر بنسبة 24% وأعلي سعر 30%.