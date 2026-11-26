استدعت وزارة الخارجية السويدية، السفير الروسي في ستوكهولم، اليوم الخميس؛ لإبلاغه الاحتجاج على انتهاك المجال الجوي البولندي يوم الجمعة الماضي.

كما أدانت وزارة الخارجية السويدية، في بيان لها، خطط اغتيال مواطن أوكراني أمريكي على الأراضي الدنماركية.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرجارد، في بيان،: "إن السويد تقدم دعمها الكامل لحليفينا بولندا والدنمارك، ولن تنجح محاولات روسيا لتقسيم أوروبا وتقويض الدعم المقدم لأوكرانيا، وسنواصل دعمنا لأوكرانيا، الذي يمثل مهمتنا الأساسية في السياسة الخارجية".

وتعد هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تستدعي فيها وزارة الخارجية السويدية، السفير الروسي، للاحتجاج.

اتهامات بولندية وإستونية لروسيا

واتهمت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، روسيا، هذا الأسبوع، بانتهاك مجالها الجوي “عمدًا”، كما ربطت إستونيا مؤخرًا هجومًا (حرق متعمد)، بجهاز المخابرات العسكرية الروسية.