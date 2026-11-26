أعلن الإعلامي أحمد موسى تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه من شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، لدعم أسر ضحايا ومصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة الأسر المتضررة من الحادث.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة أسر المتضررين، شكرًا الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار، وجه شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، بتخصيص 40 مليون جنيه لدعم أسر الشهداء والمصابين في كارثة الوراق».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران لعدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وأسفر عن تفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

التحقيقات تكشف تفاصيل حادث الوراق

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين منها ونشوب الحريق الذي امتد إلى المركبات المحيطة.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، بالتزامن مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.