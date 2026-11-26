صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي إخطارات بعدة مُبادرات في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادرت كلٌّ من مؤسسة "حياة كريمة" بالتبرع بمليوني جنيه، كما تبرع حزب مستقبل وطن بمبلغ 3 ملايين جنيه، و6 سيارات ملاكي، و3 ملايين اخرى تبرعا من جانب حزب الجبهة الوطنية، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تقديره لهذه المبادرات المخلصة من جميع شرائح المجتمع المصري، لمساندة أهالينا المضارين من الحادث.

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