تستعد شاومي لمواصلة حضورها في فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء من خلال نسخة مطورة من SU7 ألترا موديل 2027، بعدما ظهرت السيارة ضمن بيانات الاعتماد التنظيمية في الصين، كاشفة عن مجموعة من التعديلات التي تستهدف تعزيز طابعها الرياضي وتوسيع خيارات تجهيزاتها.

3 محركات كهربائية ودفع كلي

تحافظ شاومي SU7 ألترا الجديدة على منظومة الدفع المكونة من 3 محركات كهربائية، بواقع محرك أمامي تبلغ قوته القصوى 288 كيلوواط، ومحركين في الخلف، ينتج كل منهما 425 كيلوواط.

وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 1,138 كيلوواط، بما يعادل نحو 1,526 حصانًا، مع توزيع القوة على العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي، وتشير البيانات المنشورة عالميًا إلى أن السرعة القصوى للسيارة تبلغ 318 كيلومترًا في الساعة، وهو الرقم المسجل للنسخة المطورة.

SU7 ألترا

تصميم وأبعاد شاومي SU7 ألترا

يتراوح طول السيارة شاومي SU7 ألترا بين 5,086 و5,315 ملم، بينما يبلغ العرض 1,970 أو 2,014 ملم، ويصل الارتفاع إلى 1,465 أو 1,509 ملم، وتحتفظ السيارة بقاعدة عجلات يبلغ طولها 3,000 ملم، بما يعكس استمرار الاعتماد على البنية الأساسية للجيل الحالي مع تعديلات في أجزاء الهيكل الخارجية.

تقدم شاومي SU7 ألترا بخيارات مختلفة للإطارات الرياضية بقياس 21 بوصة، ويبدأ الاختيار الأول بإطارات أمامية بعرض 265 ملم وخلفية بعرض 305 ملم، بينما يتضمن الخيار الأكثر عرضًا إطارات أمامية بقياس 295 ملم وخلفية بعرض 325 ملم.

SU7 ألترا

تشمل التحديثات مجموعة من العناصر الخارجية الاختيارية، من بينها تصميمات مختلفة للصدامات وغطاء المحرك والرفارف والجنوط، إلى جانب أجنحة خلفية كهربائية وعتبات جانبية بتصميمات متنوعة.

وتظهر هذه التجهيزات أهمية الجانب الديناميكي في تطوير السيارة، خصوصًا مع ظهور نماذج مزودة بجناح خلفي كبير بتصميم مرتفع ومشتت هواء خلفي، بما يتماشى مع طبيعتها الرياضية.

ولم تكشف شاومي حتى الآن عن السعر الرسمي للنسخة الجديدة أو موعد طرحها، كما لم تكشف عن تفاصيل نهائية بشأن سعة البطارية ومدى القيادة الكهربائية.