بحضور أبو العينين.. رئيس النواب يفتتح منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
برلمان المتوسط يجتمع في القاهرة.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية وقمة الرؤساء
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
حكاية عمرها 400 ألف عام.. خاتم ماسي يحير علماء الفضاء| إيه القصة ؟
سعر الفضة يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا ذروة أكتوبر
أوكرانيا: روسيا أطلقت عشرات الصواريخ وأكثر من 500 طائرة مسيرة ليلا
استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس
فى عيد ميلاده.. قصة كرة القدم مع حميد الشاعري وزيجاته الخمسة
خلل غامض يضرب أسطول الطيران الأكثر استخداما بالعالم.. ماذا يحدث في إيرباص؟
موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك
تكنولوجيا وسيارات

سيارة شاومي YU7 تتفوق على مبيعات تسلا موديل Y

شاومي
شاومي
عزة عاطف

شهدت سوق السيارات الكهربائية في الصين تحولًا لافتًا هذا العام، بعدما نجحت شاومي YU7 في تحقيق مبيعات أعلى من تسلا موديل Y خلال شهر أكتوبر، لتسجّل واحدة من أهم القفزات في قطاع الـSUV الكهربائية. هذا النجاح السريع دفع الشركة إلى توسيع قيمة سيارتها عبر إطلاق برنامج تخصيص جديد يمنح العملاء مستوى استثنائيًا من التفرد والتميز.

ارتفاع المبيعات وتفوق تاريخي على تسلا

منذ طرحها في السوق، استطاعت شاومي YU7 أن تفرض نفسها بقوة وسط منافسين كبار، لكن المفاجأة كانت عندما تخطت مبيعاتها مبيعات تسلا موديل Y الأكثر شعبية في شهر واحد. ويعكس هذا التفوق مكانة شاومي المتنامية في سوق السيارات الكهربائية الصيني، الذي يُعد الأكبر والأسرع نموًا في العالم.

برنامج تخصيص بمستوى السيارات الفاخرة

أعلنت شاومي عن برنامج Customization Service الجديد، الذي يقدم نطاقًا غير مسبوق من خيارات التخصيص داخل فئتها.

البرنامج يشمل 100 خيار طلاء مختلف، وهو رقم غير معتاد حتى بين العلامات الفاخرة. كما توفر الشركة مجموعة من الجنوط الرياضية الخاصة وإمكانية اختيار كاليبرات بريمو ملونة من Brembo لإطلالة رياضية أكثر جرأة.

لمسات فاخرة بذهب عيار 24 قيراطًا

لمن يرغب في مظهر فخم ومميز، تمنح شاومي خيارات حصرية تشمل شعارات مصنوعة من ذهب عيار 24 قيراطًا، بالإضافة إلى شارات من ألياف الكربون المطلية بالذهب، وهي إضافات نادرة في سيارات هذه الفئة السعرية، ما يجعل YU7 قابلة للتخصيص بمستوى يقارب سيارات الهاي-إند الفاخرة.

نجاح محلي.. وانتظار عالمي

ورغم التوسع السريع في الطلب، لا تزال سيارة شاومي YU7 متاحة حصريًا داخل الصين، بينما تترقب الأسواق العالمية توسع الشركة في تصدير سياراتها الكهربائية. ومع هذا المستوى من المواصفات، والتخصيص، والقيمة السعرية، يبدو أن دخول شاومي إلى الأسواق الخارجية سيغيّر قواعد اللعبة في فئة الـSUV الكهربائية.

شاومي YU7 تسلا موديل Y مقارنة شاومي YU7 سيارات كهربائية 2025 سيارات كهربائية الصين

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

الاجازات

مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟

احتفالات اهالي قنا

احتفال سنوي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر منذ 85 عاما وحتى الآن في قنا ..ما القصة؟

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر ونجاح اول عملية داخل المجمع الطبي الدولي

تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح بالأقصر.. ونجاح أول جراحة بالمجمع الطبي الدولي

توقيع العقد

هيئة الكتاب تتعاقد مع أسرة الراحل الدكتور شكري عيّاد لإصدار مؤلفاته في طبعات جديدة

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

