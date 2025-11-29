سيارة شاومي YU7 تتفوق على مبيعات تسلا موديل Y

شهدت سوق السيارات الكهربائية في الصين تحولًا لافتًا هذا العام، بعدما نجحت شاومي YU7 في تحقيق مبيعات أعلى من تسلا موديل Y خلال شهر أكتوبر، لتسجّل واحدة من أهم القفزات في قطاع الـSUV الكهربائية. هذا النجاح السريع دفع الشركة إلى توسيع قيمة سيارتها عبر إطلاق برنامج تخصيص جديد يمنح العملاء مستوى استثنائيًا من التفرد والتميز.

ارتفاع المبيعات وتفوق تاريخي على تسلا

منذ طرحها في السوق، استطاعت شاومي YU7 أن تفرض نفسها بقوة وسط منافسين كبار، لكن المفاجأة كانت عندما تخطت مبيعاتها مبيعات تسلا موديل Y الأكثر شعبية في شهر واحد. ويعكس هذا التفوق مكانة شاومي المتنامية في سوق السيارات الكهربائية الصيني، الذي يُعد الأكبر والأسرع نموًا في العالم.

برنامج تخصيص بمستوى السيارات الفاخرة

أعلنت شاومي عن برنامج Customization Service الجديد، الذي يقدم نطاقًا غير مسبوق من خيارات التخصيص داخل فئتها.

البرنامج يشمل 100 خيار طلاء مختلف، وهو رقم غير معتاد حتى بين العلامات الفاخرة. كما توفر الشركة مجموعة من الجنوط الرياضية الخاصة وإمكانية اختيار كاليبرات بريمو ملونة من Brembo لإطلالة رياضية أكثر جرأة.

لمسات فاخرة بذهب عيار 24 قيراطًا

لمن يرغب في مظهر فخم ومميز، تمنح شاومي خيارات حصرية تشمل شعارات مصنوعة من ذهب عيار 24 قيراطًا، بالإضافة إلى شارات من ألياف الكربون المطلية بالذهب، وهي إضافات نادرة في سيارات هذه الفئة السعرية، ما يجعل YU7 قابلة للتخصيص بمستوى يقارب سيارات الهاي-إند الفاخرة.

نجاح محلي.. وانتظار عالمي

ورغم التوسع السريع في الطلب، لا تزال سيارة شاومي YU7 متاحة حصريًا داخل الصين، بينما تترقب الأسواق العالمية توسع الشركة في تصدير سياراتها الكهربائية. ومع هذا المستوى من المواصفات، والتخصيص، والقيمة السعرية، يبدو أن دخول شاومي إلى الأسواق الخارجية سيغيّر قواعد اللعبة في فئة الـSUV الكهربائية.