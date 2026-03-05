قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التليفزيون الإيراني: انفجارات عدة في غرب وشمال غربي طهران
أ ف ب: دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج وهي تحترق حاليا.

وقال الحرس الثوري الإيراني بحسب مانقلته وسائل إعلام في طهران : طبقًا للقوانين الدولية فإن المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون بيدنا.

وفي وقت سابق أکد المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص)  إن استمرار خداع الأمريكيين واعمالهم الشیطانیة يمكن أن يؤدي إلى انهيار كافة البنى التحتية العسكرية والاقتصادية في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص): إن القوات المسلحة الإیرانیة، في اليوم الخامس من بدء العدوان الصهيو الأمريكي على البلاد، قامت بتنفيذ عمليات قوية وفخورة، وشنت ضربات قوية ودقيقة على مواقع وأنظمة ومعدات العدو الاستراتيجية.

 وأكد أن هذه الموجة نفذت بإطلاق أكثر من 40 صاروخا من قبل قوات الجو الفضائية التابعة لحرس الثوري الإسلامیة باتجاه أهداف أمريكية-صهيونية، مما أدى إلى تدمير قواعد وأنظمة ومعدات العدو.

وأضاف المسؤول العسكري: إن تدمير عشر طائرات مسيرة أخرى من طراز هرمس و MQ9 في مناطق مختلفة من البلاد من قبل أنظمة الدفاع المتقدمة الحديثة لحرس الثورة الإسلامیة والجيش، وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في السماء، بالإضافة إلى نظام رادار أمريكي-صهيوني من طراز FPS-132 جعل العدو الخبيث والقاتل للأطفال أكثر يأساً من الأيام الماضية.

وتابع : القوات البرية والبحرية والجوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية شنت هجمات بالطائرات المسيرة من مناطق مختلفة من البلاد، واستهدفت القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين وأهدافاً محددة في الأراضي المحتلة. كما تم استهداف قواعد ومقار الجماعات الكردية المزيفة والمعادية للثورة بثلاثة صواريخ من قبل الوحدات الصاروخية للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامیة بدقة عالية، مما أدى إلى هلاك وإصابة الإرهابيين.

وزاد : لقد بدأت الموجة الثامنة عشرة من عملية الوعد الصادق 4 بكلمة سر 'يا إمام حسن المجتبى (عليه السلام)' وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقاً. ونذكّر العدو المعتدي بأن تشريد الجنود الأمريكيين بحقائبهم في قطر والبحرين، وكذلك استخدام الجيش الأمريكي للمنشآت المدنية في دول الخليج الفارسي كغطاء، ليس بعيداً عن أنظارنا ورصدنا، كما أن الجهود المستميتة من قبل حلفاء أمريكا لطلب وتأمين منظومات الدفاع الجوي لن تجديهم نفعاً.

وأتم : نحذر المعتدين الأمريكيين والصهاينة بأن الدفاع المقدس والعمليات المفاجئة ومتعددة الطبقات للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضدهم مستمرة بقوة وحسم أكبر، وستضع الأعداء في معرض الهزيمة المخزية، كما أن استمرار خداع الأمريكيين واعمالهم الشیطانیة يمكن أن يؤدي إلى انهيار كافة البنى التحتية العسكرية والاقتصادية في المنطقة.

الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط أمريكية مضيق هرمز مقر خاتم الانبياء القوات المسلحة الإیرانیة

