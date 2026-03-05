أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إنذار مبكر بهجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن انطلاق موجة جديدة من عملية "الوعد الصادق 4"، شملت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وصفها البيان بـ"انفجارات عظيمة"، مستهدفة مواقع إسرائيلية وأمريكية في المنطقة.



ووفقًا للبيان، تستهدف الهجمات "مواقع العدو الأمريكي الصهيوني في قلب الأراضي المحتلة" وقواعد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وشملت الضربات مناطق عدة في تل أبيب والمركز، إلى جانب هجمات متزامنة من حزب الله اللبناني على جنوب لبنان، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل أنظمة الإنذار في أكثر من 300 مدينة وبلدة، بينها محيط مطار بن غوريون العسكري.



جاء هذا الهجوم بعد ساعات من موجة صاروخية سابقة من إيران، أسفرت عن دوي انفجارات في القدس، في إطار التصعيد المستمر بعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على أهداف في إيران، والتي شملت العاصمة طهران وأدت إلى سقوط ضحايا واغتيال عدد من القادة الإيرانيين.







