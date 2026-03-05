6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على المقاولون العرب اليوم الخميس على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان، معقل ذئاب الجبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من 18 مباراة خاضها حتى الآن.

غيابات الأهلي ضد المقاولون العرب

ويغيب عن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب عدد من اللاعبي في مقدمتهم كامويش المهاجم الأنجولي الذي يتم استبعاده للمباراة الثانية على التوالي بسبب تراجع مستواه.

وخرج محمد هاني من القائمة للراحة بعد خوضه عدد كبير من المباريات الفترة الماضية مما أثر عليه بدنيا بجانب خروج حمزة علاء من القائمة.

ويستمر غياب الثنائي محمد شكري وياسين مرعي بسبب الإصابة فيما خرج عمرو الجزار من القائمة لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.