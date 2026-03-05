قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
رياضة

6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز

عبدالله هشام

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على المقاولون العرب اليوم الخميس على ملعب استاد عثمان أحمد عثمان، معقل ذئاب الجبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من 18 مباراة خاضها حتى الآن.

غيابات الأهلي ضد المقاولون العرب

ويغيب عن قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب عدد من اللاعبي في مقدمتهم كامويش المهاجم الأنجولي الذي يتم استبعاده للمباراة الثانية على التوالي بسبب تراجع مستواه.

وخرج محمد هاني من القائمة للراحة بعد خوضه عدد كبير من المباريات الفترة الماضية مما أثر عليه بدنيا بجانب خروج حمزة علاء من القائمة.

ويستمر غياب الثنائي محمد شكري وياسين مرعي بسبب الإصابة فيما خرج عمرو الجزار من القائمة لعدم الجاهزية الفنية بعد عودته من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

النادي الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري الأهلي ضد المقاولون العرب قائمة الأهلي

