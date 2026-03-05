قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
محافظات

بسبب الحوادث المُتكررة .. طلب إحاطة بالبرلمان بشأن طريق «الزقازيق – بلبيس – القاهرة»

النائبة هند حازم
محمد الطحاوي

أعربت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب، عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم على طريق الزقازيق – بلبيس – القاهرة عند مدخل مدينة العاشر من رمضان، والذي أسفر عن مصرع تلميذ وإصابة 11 آخرين في حادث جديد يضاف إلى سلسلة الحوادث المتكررة على هذا الطريق الحيوي.

وأكدت النائبة أن هذا الحادث المأساوي يعكس حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون على هذا الطريق، خاصة في ظل التكدس المروري الشديد الناتج عن كثافة أتوبيسات نقل العمال المتجهة إلى المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وهو ما أدى خلال السنوات الأخيرة إلى تكرار الحوادث وتعطّل حركة المواطنين بشكل مستمر.

وأوضحت النائبة أنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزراء النقل، والتنمية المحلية، والمالية، والصناعة، والتخطيط، وذلك لمناقشة الأزمة المتفاقمة التي يشهدها هذا الطريق، ووضع حلول عاجلة وجذرية لحماية أرواح المواطنين.

وأشارت إلى أنها تقدّمت كذلك باقتراح برغبة يتضمن عددًا من الحلول العملية، من أبرزها دراسة إنشاء محور مروري علوي أو طريق بديل موازٍ من الزقازيق حتى بلبيس لتخفيف الضغط المروري وإنشاء خط سكة حديد يربط بين بلبيس ومدينة العاشر من رمضان لنقل العمال بشكل آمن ومنظم إلى المناطق الصناعية وتفعيل دور المسئولية المجتمعية للمصانع والشركات بمدينة العاشر من رمضان للمساهمة في إنشاء منظومة نقل جماعي مستدامة تقلل من أعداد الأتوبيسات اليومية على الطريق.

وشدّدت النائبة هند حازم حبيب على أن سلامة المواطنين وأبنائنا الطلاب تمثل أولوية قصوى، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حاسم سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح.

وطالبت النائبة بضرورة التدخل العاجل من الحكومة والجهات المختصة لوضع خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد لمعالجة أزمة هذا الطريق، بما يضمن تقليل الحوادث، وتخفيف التكدس المروري، وتأمين حركة المواطنين اليومية.

واختتمت النائبة هند حازم بيانها بتقديم خالص العزاء لأسر الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة استمرار متابعتها لهذا الملف حتى يتم التوصل إلى حلول جذرية تنهي هذه المعاناة اليومية التي تمس حياة آلاف المواطنين بمحافظة الشرقية.

مجلس النواب عضو مجلس النواب مدينة العاشر من رمضان مدخل مدينة العاشر من رمضان

