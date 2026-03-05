قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بينهم تلاميذ إحدي المدارس..إصابة 11 شخصا في تصادم سيارة سوزوكي وأخرى نقل بالشرقية

محمد الطحاوي

أصيب 10 تلاميذ وسائق بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي كانت تقل عدد من طلاب وطالبات أحدي المدارس الخاصة وبين سيارة نقل بطريق بلبيس العاشر بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وبلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود شخص من مستشفى بلبيس والعاشر الجامعي يفيد استقبال 11 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي كانت تقل عدد من طلاب وطالبات أحدي المدارس الخاصة وبين سيارة نقل بطريق بلبيس العاشر وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وبلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم سيارة سوزوكي الشرقية بمحافظة الشرقية

