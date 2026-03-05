بينهم تلاميذ إحدي المدارس..إصابة 11 شخصا في تصادم سيارة سوزوكي وأخرى نقل بالشرقية

أصيب 10 تلاميذ وسائق بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي كانت تقل عدد من طلاب وطالبات أحدي المدارس الخاصة وبين سيارة نقل بطريق بلبيس العاشر بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وبلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

