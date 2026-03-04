مصرع ربة منزل على يد شقيق زوجها بالشرقية بسبب خلافات بينهما

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها التي أودت بحياتها علي يد شقيق زوجها بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بوقوع مشادة تطورت إلى تعدى بين طرفين أسفرت عن وفاة سيدة وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "جميلة م غ "، 40 سنة ربة منزل مقيمة عزبة الوسط الكبيرة التابعة لزوار أبو الليل بمركز أولاد صقر.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى" وليد ع" 36 سنة، شقيق زوج المجني عليها، حيث تعدى عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2148 لسنة 2026 جنح أولاد صقر.