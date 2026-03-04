ياسر علي ماهر يشيد بعصام عمر: من أميز أبناء جيله وأتمنى يجمعنا عمل قريبا

أشاد الفنان ياسر علي ماهر بأداء الفنان عصام عمر في مسلسل عين سحرية، معربًا عن أمنيته في أن تجمعهما مشاهد مشتركة خلال العمل

وكتب ياسر إبراهيم عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أسوأ حاجة حصلتلي في مسلسل عين سحرية…إني ما اشتغلتش ولا مشهد واحد مع عصام عمر، آه… دي الحقيقة”.

وتابع: “وأنا بتفرج على المسلسل كمشاهد عادي، فيه مشاهد كتير كنت اتمننى تجمعنا قدام الكاميرا”.

وأضاف: “لأن عصام من أميز أبناء جيله… حضور مختلف، إحساس صادق، وذكاء تمثيلي واضح جدًا”.

وأردف: "في مشاهد كتير أثرت فيا الحقيقة .. لكن تحديدًا مشاهده مع العبقرية متعددة المواهب، بطلة المسرح، الفنانة سماء إبراهيم…كانت لحظات تمثيلية عالية جدًا… صادقة، ومشحونة بإحساس حقيقي".

واختتم: "أتوقع إن عصام عمر في طريقه لمكانة فنية كبيرة جدًا… لأنه سهل ممتنع .. وبيبني مكانته خطوة بخطوة .. بتمناله كل التوفيق وباذن الله تجمعنا مشاهد في اعمال لاحقة ".

وتدور أحداث مسلسل “عين سحرية” حول فني كاميرات مراقبة يجد نفسه متورطًا في عالم مليء بالأسرار والفضائح، لتتحول المراقبة إلى سلاح يكشف الفساد، بينما تصبح الحدود بين العدالة والخطر أكثر هشاشة.

مسلسل “عين سحرية” من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته إلى جانب عصام عمر وإبرام سعيد كل من باسم سمرة، وعمرو عبد الجليل، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، وفاتن سعيد.