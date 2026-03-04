مجدي عبد الغني: صالح سليم أفضل رئيس للأهلي.. والجوهري وحسن شحاتة أفضل مدربي منتخب مصر

أكد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية، على الرغم من حبي لمحمد أبو تريكية أسطورة مصرية.

وقال مجدي عبد الغني، خلال لقاء له لبرنامج "ورا الشمس"، عبر فضائية "الشمس"، أن صالح سليم أفضل رئيس نادي للأهلي، إضافة إلى أن مدحت شلبي أفضل إعلامي.

وتابع نجم منتخب مصر السابق، أن محمود الجوهري وحسن شحاتة، افضل مدربين لمنتخب مصر الوطني، ومن الصعب المقارنة بينهما

وأشار مجدي عبد الغني إلى أن هيديكوتي أفضل مدير فني للنادي الأهلي، وبعتبر عبدالله السعيد أفضل مسدد لضربات الجزاء في مصر.