تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي

هدد مسؤول عسكري إيراني بضرب مفاعل ديمونا النووي في حال اتجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل لقلب النظام بالفوضى المسلحة، بحسب ما نقله موقع "إيران نوانس".

وأضاف أن "تفعيل خطة إسقاط النظام سيدفعنا لضرب البنى التحتية للطاقة في المنطقة".





يشار إلى أن "مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية" المعروف إعلاميا بمفاعل ديمونة أهم منشأة إسرائيلية، وتقع في صحراء النقب جنوب إسرائيل.





أنشئ مفاعل شمعون بيريز عام 1957 وشُغِّل فى 1963، وفيه يعالج الوقود النووي المحترق، وهي المرحلة الأولى لإنتاج القنبلة الذرية التي تنقل إلى مكان آخر لتخزن أو تحمّل على صواريخ.





وكان العميد حميد رضا مقدم فر، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، أكد إن إيران بخلاف الولايات المتحدة وإسرائيل قد تهيأت لحرب طويلة الأمد، وأن مرور الوقت فى هذه الحرب يصب كاملا في مصلحة المكاسب العسكرية لإيران.





وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة فوجئتا تماما بالعمليات العسكرية الإيرانية وبقدرة النظام والشعب الإيراني على الصمود، مؤكدا فشلهما فى تحقيق أهدافهما من هذه المواجهة.