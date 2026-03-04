أوقاف دمياط تتفقد الجامع الكبير وإنشاءاته بدمياط الجديدة

تفقد الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والوفد المرافق له، مطعم المحروسة التابع لجمعية البر والتقوى بمطعم الجامع الكبير و ورشة النجارة المصنعة الأبواب و الشبابيك الخاصة بالجامع .

ثم تفقد وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ،الإنشاءات الخرسانية التي تتم بصحن المسجد الرئيسى.

وقام وكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق له بتفقد ساحة إنتظار السيارات و الحديقة المرفقة بالجامع و الدور الأول بالمستشفي الملحق و دار المناسبات و مغسلة تكريم الإنسان و الغسل ثم مبني المدرسة القرآنية.

وأثنى على مايتم داخل الجامع الكبير والمطعم من خدمات خيريه ومجانية لاهالى دمياط .