قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
السفارة الأمريكية لـ لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
ترامب: كل من يُريد أن يصبح زعيمًا لإيران ينتهي به المطاف «ميتًا»
أحمد موسى: أي جنيه البلد صرفته من 2014 وحتى الآن راح في مكانه الصحيح | فيديو
بين الهبوط والارتفاع.. مصير أسعار الذهب في ظل الحرب الدائرة
ماكرون يحذر نتنياهو من عملية برية في لبنان ويدعو حزب الله لوقف الهجمات
مصرع ربة منزل على يد شقيق زوجها بالشرقية بسبب خلافات بينهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف دمياط تتفقد الجامع الكبير وإنشاءاته بدمياط الجديدة

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف
زينب الزغبي

  تفقد الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف  بدمياط، والوفد المرافق له،  مطعم المحروسة  التابع لجمعية البر والتقوى بمطعم الجامع الكبير و ورشة النجارة المصنعة الأبواب و الشبابيك الخاصة بالجامع .

ثم تفقد وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ،الإنشاءات الخرسانية التي تتم بصحن المسجد الرئيسى.

وقام وكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق له بتفقد ساحة إنتظار السيارات و الحديقة المرفقة بالجامع و الدور الأول بالمستشفي الملحق و دار المناسبات و مغسلة تكريم الإنسان و الغسل ثم مبني المدرسة القرآنية.

وأثنى على مايتم داخل الجامع الكبير والمطعم من خدمات خيريه ومجانية لاهالى دمياط .

دمياط محافظ دمياط الأوقاف مسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بجامعة الأزهر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات «الأسبوع الدعوي 19 بـ صيدلة الأزهر

أداء العمرة

هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الاحتكار عدوان على مقاصد الشريعة ومفسدة لبركة المال

بالصور

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد