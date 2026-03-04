شيخ الأزهر لولي العهد الكويتي: نرفض الاعتداء الإيراني وترويع المواطنين الأبرياء

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، بالشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وأعرب فضيلته عن رفضه للاعتداء الإيراني على دولة الكويت، واستنكاره للاعتداء على سيادة الدول العربية وترويع مواطنيها الأبرياء .

شيخ الأزهر يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد الكويتي ويعرب عن تضامنه مع الشعب الكويتي

من جهته، أعرب ولي العهد الكويتي، عن تقديره لهذه المشاعر الأخوية الطيبة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونقل تحية سمو أمير الكويت الخاصة لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الشريف .

كما أعرب فضيلته، عن تحياته وتقديره لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت داعيا له بالصحة والعافية.

ودعا الطرفان إلى ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة، والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار الجاد، لتجنيب المنطقة والعالم مزيدا من الصراعات والفوضى الذي تقود إلى مصير غير معلوم.

الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة

وكان أجرى أمس، الثلاثاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، عبَّر خلاله عن تضامن الأزهر الشريف مع مملكة البحرين، ورفضه لأي مساس بسيادة الدول أو أي تهديدٍ لأمن شعوبها.

وأكد شيخ الأزهر أن المرحلة الراهنة تستدعي تضافر الجهود العربية والإسلامية للحفاظ على الاستقرار وصون وحدة الأوطان، وتغليب صوت العقل والحكمة، لتجاوز الأزمات وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر والصراعات، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها، وأن يرزق بلادنا والعالم أجمع الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

من جانبه، أعرب جلالة ملك البحرين عن تقديره لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتقديره لمواقف فضيلته والأزهر الداعمة للسلام، مؤكدًا حرص بلاده على كل ما من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

الأزهر الشريف يطالب بوقف الحرب في المنطقة فورًا

وكان الأزهر الشريف، طالب أمس الأول، الإثنين، بوقف الحرب في المنطقة فورًا، ووقف نزيف المزيد من دماء الأبرياء.

وأعرب الأزهر الشريف عن رفضه واستنكاره لانتهاك سيادة الدول العربية، والعدوان على أراضيها ومقدراتها وترويع شعوبها الآمنة، ويطالب بوقف هذه الانتهاكات فورًا، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يرفضه الخُلق والدين والقانون، مهما كانت المبررات أو الذرائع أو التعليلات.

الأزهر يطالب بوقف الحرب في المنطقة فورًا والعودة إلى مائدة الحوار

ويجدد الأزهر دعوته إلى المجتمع الدولي بالتدخل لإحلال السلام بالشرق الأوسط، ومنع توسيع دائرة الصراعات، واتخاذ قرار حاسم وعاجل لإطفاء نيران الحروب التي يدفع ثمنها أرواح المدنيين الطاهرة.

ويطالب الأزهر جميع الأطراف بضبط النفس والتعقل وتغليب الحكمة والدين والإنسانية في هذه الأزمة الصعبة على الجميع، والعودة إلى مائدة الحوار والمفاوضات دون أي تأخير.