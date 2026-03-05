قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء الخميس على استاد المكس بالإسكندرية في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس