موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في إطار منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدورى المصري.

موعد مباراة بيراميدز و حرس الحدود في الدوري



تنطلق مباراة بيراميدز وحرس الحدود يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة باستاد المكس بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود

وتذاع مباراة بيراميدز وحرس الحدود عبر قناة اون تايم سبورت بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز امام بيراميدز بهدف نظيف فى المباراة التى اقيمتعلى استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري.



