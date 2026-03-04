العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني

أفاد مسؤول وحدة السيطرة في وزارة الكهرباء العراقية “إحسان جابر الساعدي”، اليوم الأربعاء، بانهيار منظومة التيار الكهرباء في عموم البلاد.

وقال الساعدي، في تصريحات صحفية، إن هجوماً سيبرانياً إسرائيلياً يقف وراء الانقطاع التام للتيار الكهربائي في العراق، بحسب تقارير لوسائل إعلام عالمية.

وأضاف: "الهجوم استهدف البنية التحتية للمنظومة الكهربائية؛ ما أدى إلى انهيار شامل في الشبكة، وانقطاع التيار في عدد من المحافظات".

وأكد أن "الهجوم السيبراني بدأ بمحطات الكهرباء في محافظات البصرة وذي قار والمثنى وميسان؛ ما تسبب بانقطاع في عموم العراق"، منوهاً بأن هجوماً سيبرانياً آخر استهدف محطة إنتاج الكهرباء في جنوب بغداد؛ ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن العاصمة وشمل حتى المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية".

ومن جهتها، أكدت فرق الطوارئ بالوزارة أنها تواصل مراقبة الوضع لحين استقرار المنظومة بالكامل، مع اتخاذ تدابير فنية لمنع تكرار الحادث.