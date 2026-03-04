رئيس الأركان الأردني: المسيرات وأنظمة مكافحتها تمثل محورا رئيسا في الحروب الحديثة

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن الطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحتها باتت تشكل محوراً رئيساً في الحروب الحديثة.

جاء ذلك خلال تفقده قيادة لواء الملك حسين بن علي، اليوم الأربعاء، حيث تعرف على سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، ومستوى الجاهزية القتالية، إضافة إلى الخطط المستقبلية والواجبات والمهام التي ينفذها اللواء، والإجراءات المتخذة لتطوير الأداء ورفع الكفاءة، وبما ينسجم مع توجيهات القيادة العامة في التحديث والتطوير .

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الجاهزية القتالية تمثل أولوية قصوى في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في صقل المهارات وتعزيز القدرات على التعامل مع مختلف التهديدات، التقليدية وغير التقليدية، بكفاءة واقتدار.

وشدد على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الانضباط والاحترافية، والعمل بروح الفريق الواحد، باعتبارها الركائز الأساسية لنجاح أي مهمة عملياتية، مؤكدا أن تطوير الأداء ورفع كفاءة الأفراد نهج ثابت تنتهجه القيادة العامة للقوات المسلحة، وبما يعزز من قدرتها على تنفيذ واجباتها في مختلف الظروف والأوقات.

وفي سياق متصل، تابع اللواء الركن الحنيطي تمريناً ميدانياً، اشتمل على عرض لاستخدام الطائرات المسيّرة في تنفيذ المهام العملياتية ومكافحتها ضمن بيئة عمليات افتراضية، حيث استمع قبل تنفيذ التمرين إلى إيجاز عن أهدافه ومراحله التنفيذية، والسيناريوهات العملياتية التي جرى التخطيط لها، والتحديات التي تفرضها طبيعة التهديدات الحديثة.

وتضمنت فعاليات التمرين، تنفيذ سلسلة من السيناريوهات تمثلت برصد محاولات تنفيذ هجوم مسلح على نقاط أمنية باستخدام آليات مصفحة، حيث جرى اكتشاف الأهداف ومتابعتها من خلال الطائرات المسيّرة الاستطلاعية، ومن ثم التعامل معها بواسطة الطائرات المسيّرة القتالية وتحييدها قبل وصولها إلى أهدافها.

كما جرى تنفيذ إجراءات مكافحة الطائرات المسيّرة المعادية باستخدام أنظمة التشويش والسيطرة الإلكترونية، ما عكس مستوى الكفاءة والجاهزية العالية التي تتمتع بها مرتبات اللواء، وقدرتهم على اكتشاف التهديدات وتحييدها بكفاءة وسرعة استجابة عالية.