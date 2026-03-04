من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟

كشفت ماري لويس بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة البشارة للأزياء والمنسوجات، عن ملامح بداياتها الأولى في عالم الموضة، مؤكدة أن شغفها بالأزياء لم يكن وليد الصدفة، بل بدأ منذ سنوات الطفولة المبكرة.

رسم العرائس بملابس أنيقة

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، أن حبها للتصميم بدأ بالرسم، قائلة إنها كانت ترسم العرائس بملابس أنيقة طوال الوقت، وتحلم بأن تصبح فنانة تشكيلية، قبل أن تكتشف معنى أن تكون “مصممة أزياء”.

الفطرة إلى الرسم والخيال

وأضافت أنها في طفولتها لم تكن تدرك مفهوم تصميم الأزياء بشكل واضح، لكنها كانت تميل بالفطرة إلى الرسم والخيال، حتى بدأت ملامح الحلم تتغير في سن العاشرة تقريبًا، مع اطلاعها على مجلات الموضة الأجنبية التي كانت والدتها تحرص على اقتنائها.

أحدث الاتجاهات العالمية

وأشارت إلى أن المجلات الفرنسية والإنجليزية، مثل «Vogue» و«Elle»، لعبت دورًا محوريًا في تشكيل وعيها بعالم الموضة، حيث كانت تقلب صفحاتها بشغف، وتتعرف على أحدث الاتجاهات العالمية، ما عزز رغبتها في أن تصبح مصممة أزياء حقيقية.

ولفتت إلى أن مصر في تلك الفترة لم تكن توفر تعليمًا متخصصًا في مجال تصميم الأزياء، إلا أن شغفها كان دافعها للاستمرار في التعلم الذاتي، من خلال متابعة الإصدارات الأجنبية التي كانت تصل عبر مجلات الأهرام، مؤكدة أن حب الموضة لديها لم يكن مجرد هواية عابرة، بل حلمًا تدرّج ونما مع السنوات.

كما كشفت أن المعطف الذي ظهرت به خلال الحلقة كان من تصميمها وتنفيذها، باستخدام أقمشة من إنتاجها، بينما كان الفستان هدية من شقيقاتها في إحدى الرحلات، في إشارة إلى أن التصميم ما زال جزءًا أصيلًا من شخصيتها ومسيرتها المهنية.

تصميمات واقعية

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن حلمها القديم بصناعة شيء بيديها لم يتغير، بل تطور من رسومات طفولية إلى تصميمات واقعية أصبحت اليوم جزءًا من علامتها في عالم الأزياء، مشددة على أن الشغف الحقيقي هو البداية الحقيقية لأي نجاح.