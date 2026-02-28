انطلاق موسم القطن| ممنوع زراعة الأصناف المخالفة.. وقرارات حاسمة لـ حصاد 2026

تخضع مصر لخريطة صنفية دقيقة تُحدد مناطق زراعة كل صنف وفقًا لملاءمته البيئية، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية وأفضل جودة من التراكيب الوراثية الحديثة وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم زراعة القطن والحفاظ على نقاوته الوراثية وجودته العالمية.



وقال الدكتور مصطفي عمارة وكيل معهد بحوث القطن الأسبق والمتحدث الرسمي لمركز البحوث الزراعية أن زراعة القطن تتم طبقًا لخريطة صنفية تحدد مكان زراعة كل صنف بما يلائم احتياجاته البيئية المختلفة المناسبة للوصول لاعلي أنتاجية وجودة من التراكيب الوراثية المستنبطة حديثًا.

وتابع: وبناء عليه يتم إصدار قرار وزاري سنوي بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن مع حظر زراعة بعض الأنواع غير المعتمدة وتشديد الإجراءات الرقابية مثل (القرار رقم 57 لسنة 2026 والخاص بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري و القرار رقم 58 والخاص بتحديد منطاق الاكثار لأصناف القطن المصري) ويحددان الآتي:

• نصّت المادة الأولى من القرار 57 على حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند (الأمريكي) أو أي نوع من القطن قصير التيلة، إضافة إلى أي أصناف لم يرد ذكرها ضمن القرار، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة الزراعات المخالفة فور اكتشافها وعلى نفقة المخالف

• فيما أكدت المادة الثانية عدم جواز زراعة أي أصناف مخالفة للأصناف المحددة لكل منطقة خلال الموسم الصيفي 2026.

• واستثنت المادة الثالثة مزارع وزارة الزراعة والحقول البحثية التابعة لـ معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما في ذلك المزارع المعاونة التي يحددها المعهد.

وفي سياق متصل قال عمارة بأن توزيع الاصناف جغرافيًا كان كالاتي:

• زراعة صنف "إكسترا جيزة 92" في محافظة دمياط بالكامل، باستثناء المساحات المتعاقد عليها لأصناف إكسترا جيزة 45 و87 و93، مع الالتزام بمسافات العزل المطلوبة.

• يُزرع صنف "إكسترا جيزة 96" في محافظة كفر الشيخ بمركزي فوه ومطوبس، إضافة إلى كردونات محددة في سيدي سالم ودسوق.

• صنف "سوبر جيزة 86" يُزرع في محافظة البحيرة (مركزي أبو حمص وكفر الدوار)، ومحافظة الإسكندرية بالكامل، ومنطقة النوبارية.

• صنف "سوبر جيزة 94" يُزرع في محافظات كفر الشيخ (باستثناء مناطق محددة)، والدقهلية، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والغربية (عدا مركز زفتي).

• زراعة "سوبر جيزة 97" في محافظات القليوبية والمنوفية، إضافة إلى البحيرة (باستثناء أبو حمص وكفر الدوار) ومركز زفتي بالغربية.

• في صعيد مصر، تقرر زراعة صنف "جيزة 95" في محافظة بني سويف.

• يُزرع صنف "جيزة 98" في محافظات الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر.

وشددت المادة الأخيرة (12) على حظر زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلومتر واحد من حدود مزارع وزارة الزراعة، حال اختلاف الصنف أو عدم توافر بذور كافية من الصنف المزروع بمزارع الوزارة، وذلك لحماية النقاوة الوراثية، حتى لو أدى ذلك إلى حظر كامل للزراعة داخل هذا النطاق.

واوضح عمارة بأن أغلب أصناف الوجه البحري تتماز بالتبكير والمحصول العالي وارتفاع معدل الحليج وذات جودة عالية ومناسبة للجنى الألي، أما الصنف جيزة 95 طويلة التيلة للوجه القبلي يحمل نفس المواصفات بل ويتحمل الحرارة ويصلح لعمل نمر غزل متوسطة تناسب السوق المحلى والصنف اكسترا جيزة 96 فائقة الطول والمتانة تصلح للتصدير وانتاج الغزول الناعمة والملابس الفخمة وصنف سوبر جيزة 97 من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحري يصلح لصناعة الغزول التي تستخدم في المنسوجات الفخمة والتي تتحمل اجهادات أما الصنف الأخير وهو صنف جيزة 98 طويلة التيلة للوجه القبلي يتميز بالتبكير والمحصول العالي وارتفاع معدل الحليج و يتحمل الحرارة العالية والاجهادادت البيئية القاسية.



كما أنه يوجد ميزة عامة للاصناف حيث بما أنها مبكرة النضج فهي توفر في كمية المياه المستهلكة بما يعادل 30%، وكمية الاسمدة والمبيدات أيضا، وهذا يتماشي مع استراتيجية الدولة في انتاج اصناف وتراكيب وراثية تتحمل النقص في كمية المياه وتعطي انتاجية عالية ايضا في نفس الوقت وذات استدامة للمحافظة علي البيئة وصحة الحيوان والانسان.