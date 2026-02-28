قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
توك شو

حسام موافي: اللي عنده فشل كلوي مش بيصوم خالص

حسام موافي
حسام موافي
هاني حسين

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن  المرض الواحد له أكثر من صورة ولا يتطابق البروتوكول العلاجي لنفس المرض من شخص لآخر.


وقال حسام موافي، في برنامجه "ربي زدني علما" المذاع على قناة “صدى البلد”: "اللي عنده فشل كلوي مش بيصوم خالص لأن الكلى عايشة على المياه في الأساس".

وأضاف: "إحنا لازم نعرف أسباب إصابة الجسم بالأنيميا لعلاج السبب الرئيسي".

وتابع حسام موافي: "ممكن الواحد يحمي نفسه من الفشل الكلوي، ولازم الواحد يخلي باله من التهابات الكلى".

وأكمل: "محدش ياخد دوا إلا لما يرجع لطبيب كي يطمئن أن الدواء الذي يأخذه لا يؤثر على شيء آخر". 

