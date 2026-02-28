حسام موافي: اللي عنده فشل كلوي مش بيصوم خالص

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن المرض الواحد له أكثر من صورة ولا يتطابق البروتوكول العلاجي لنفس المرض من شخص لآخر.



وقال حسام موافي، في برنامجه "ربي زدني علما" المذاع على قناة “صدى البلد”: "اللي عنده فشل كلوي مش بيصوم خالص لأن الكلى عايشة على المياه في الأساس".

وأضاف: "إحنا لازم نعرف أسباب إصابة الجسم بالأنيميا لعلاج السبب الرئيسي".

وتابع حسام موافي: "ممكن الواحد يحمي نفسه من الفشل الكلوي، ولازم الواحد يخلي باله من التهابات الكلى".

وأكمل: "محدش ياخد دوا إلا لما يرجع لطبيب كي يطمئن أن الدواء الذي يأخذه لا يؤثر على شيء آخر".