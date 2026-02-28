حسام موافي يدعو لتعليم الأطفال الرحمة بالحيوانات ومنعهم من إيذائها

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أكثر كلمة يرفض استخدامها في التربية هي كلمة "عيب"، مشددًا على أهمية استبدالها بكلمة "حرام" لما لها من تأثير أقوى في تقويم السلوك.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن التربية السليمة يجب أن تقوم على غرس قيمة الرحمة في نفوس الأطفال، سواء كانوا أولادًا أو فتيات، مشيرًا إلى ضرورة تعليم الأطفال الرحمة بالحيوانات ومنعهم من إيذائها.

وأضاف أن بعض الأطفال قد يعتدون على الحيوانات في الشارع دون إدراك لخطورة ما يفعلون، مما يتطلب دورًا أكبر من الأسرة في التوجيه السليم، قائلًا: "لا نقول للطفل عيب، بل نقول حرام، لأن كلمة حرام أقوى مليون مرة في التأثير من كلمة عيب".

وأكد أن استبدال كلمة "عيب" بـ "حرام" يسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء.