تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري
هل يختلف سعر عداد الكهرباء من منطقة لأخرى؟.. الوزير يجيب
طارق السيد يثير غضب جماهير الأهلي بشأن استبعاد نجم الفريق
تنظيم تصرف الورثة في سيارة ذي الإعاقة حال الوفاة بالقانون الجديد
سارة خليفة أمام المحكمة من جديد في تصنيع المخدرات .. اليوم
مايكروسوفت تطلق Copilot Tasks .. مساعد ذكاء اصطناعي ينفّذ المهام بدلًا منك
رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟
ضبط التاريخ الأهم.. أسباب الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي
روسيا تعلن إسقاط 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل
حسام موافي يدعو لتعليم الأطفال الرحمة بالحيوانات ومنعهم من إيذائها

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أكثر كلمة يرفض استخدامها في التربية هي كلمة "عيب"، مشددًا على أهمية استبدالها بكلمة "حرام" لما لها من تأثير أقوى في تقويم السلوك. 

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن التربية السليمة يجب أن تقوم على غرس قيمة الرحمة في نفوس الأطفال، سواء كانوا أولادًا أو فتيات، مشيرًا إلى ضرورة تعليم الأطفال الرحمة بالحيوانات ومنعهم من إيذائها.

وأضاف أن بعض الأطفال قد يعتدون على الحيوانات في الشارع دون إدراك لخطورة ما يفعلون، مما يتطلب دورًا أكبر من الأسرة في التوجيه السليم، قائلًا: "لا نقول للطفل عيب، بل نقول حرام، لأن كلمة حرام أقوى مليون مرة في التأثير من كلمة عيب". 

وأكد أن استبدال كلمة "عيب" بـ "حرام" يسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأبناء.

