10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
ديني

هل يجوز لمن يداوم على السفر لظروف عمله أن يفطر فى رمضان؟.. الإفتاء تجيب
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الإفطار في رمضان لمَن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية 

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: ان الله سبحانه وتعالى رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين، وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومترات، ولكن بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية

وأشارت إلى أن الشرع رخص الفطر بتحقق علة السفر فيه دون النظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]

واوضحت انه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية.

واستطردت قائله ورغم ذلك الا ان الله سبحانه وتعالى بين  أن  أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184]

وأكدت أن الصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.

