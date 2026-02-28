وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني

تستعد إيران للرد على الضربات المشتركة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة يوم السبت، وفقًا لوسائل إعلام تابعة للدولة.

وقالت وكالة تسنيم، وهي وكالة أنباء شبه رسمية تابعة للحرس الثوري الإيراني: "إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني".

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعبئة قوات الاحتياط في جميع الوحدات، بما في ذلك القوات التي سيتم نشرها على طول الحدود اللبنانية والسورية.

أفادت صحيفة ها آرتس العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلق على الهجوم ضد إيران اسم "زئير الأسد".

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لوكالة رويترز إن العملية الإسرائيلية ضد إيران يوم السبت نُسّقت مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن العملية خُطط لها منذ أشهر، وحُدّد موعد إطلاقها قبل أسابيع.

ويُقيّم مسؤولون دفاعيون في دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتمالية رد إيراني صاروخي خلال ساعات.

وأفادت مصادر لموقع "والا" العبري أن أحد أهداف الضربات هو إزالة التهديدات التي تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مع التركيز على منصات إطلاق الصواريخ والقواعد المستخدمة لتشغيل الطائرات المسيّرة.

وذكر التقرير أن الضربات تتوسع لتشمل مواقع إضافية في إيران، بما في ذلك قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

كما لوحظت حركة كثيفة غير معتادة للمروحيات فوق إسرائيل مع نقل الجيش الإسرائيلي قواته بين المناطق.

وأصدرت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تعليمات للمستشفيات بنقل المرضى الداخليين إلى مناطق محمية مع انطلاق الحملة ضد إيران حيث أصبح النظام الصحي الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى.

وقد طُلب من جميع المستشفيات مسبقًا تجهيز مجمعات محمية في مواقف السيارات، وبدأت عملية النقل الآن ومن المتوقع أن تستغرق عملية النقل عدة ساعات، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس.

وأعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، قائلةً: "في ضوء التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوامرها للمواطنين بتقييد أنشطتهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب ضرباتها على إيران.

وتحظر القيود المعلنة حديثًا التجمعات العامة، والذهاب إلى العمل، والذهاب إلى المدارس.

ويُستثنى من ذلك ما تسميه إسرائيل "القطاعات الاستثنائية".

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت بوقوع انفجارات في مدينة قم الإيرانية، جراء الهجوم الإسرائيلي الإيراني المشترك.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، يوم السبت بأن السلطان أعلنت إغلاق المجال الجوي الإيراني بالكامل، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.

وأكد مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، ليس في طهران، وقد نُقل إلى "مكان آمن".